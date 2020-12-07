Söğüt altın madeni nerede? Söğüt projesi nedir?
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Söğüt altın madeni nerede? Söğüt projesi nedir?

07.12.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:18
Söğüt altın madeni nerede? Söğüt projesi nedir?

Söğüt Altın Madeni Projesi hakkında paylaşılan son dakika gelişmeleri, vatandaşların dikkatini oldukça çekti ve gündem konusu oldu. Peki, Söğüt altın madeni nerede? Türkiye'de altın mı bulundu? Söğüt projesi nedir? Türkiye'de altın mı bulundu? Türkiye altın madenleri nerede?

Gübretaş, Bilecik'te bulunan Söğüt Altın Madeni Projesi'ni oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş maden rezervlerinin 1,92 milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş değerine yükseldiğini açıkladı.

Gübretaş, Jorc standartlarına göre maden kaynağı ve cevher rezervini güncelleyerek, söğüt altın madeni projesinin potansiyelini teyit etti.

TÜRKİYE'DE ALTIN MADENİ Mİ BULUNDU?

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Söğüt Altın Madeni Projesi'ni oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş maden rezervleri çalışması sonucunda da 1,92 milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş değerine yükseldiğine dair açıklama yapıldı.

Gübretaş, Jorc standartlarına göre maden kaynağı ve cevher rezervini güncelleyerek, söğüt altın madeni projesinin potansiyelini teyit etti.Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Söğüt Altın Madeni Projesi'ni oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş maden rezervleri çalışması sonucunda da 1,92 milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş değerine yükseldi.

SÖĞÜT PROJESİ NEDİR?

Söğüt projesi Eskişehir ilinin yaklaşık olarak 100 km. kuzeybatısında bulunmaktadır. Proje sahasında arama-geliştirme çalışmaları yapılan 4 adet cevherleşme bölgesi vardır. Bunlar Akbaştepe, Korudanlık, Hayriye ve Yolocak sahalarıdır.

Söğüt projesinde cevher zenginleştirme test çalışmaları yurtiçi ve yurtdışı laboratuvarlarda devam etmektedir. Bu test çalışmaları tamamlandıktan sonra ön fizibilite çalışmalarına geçilerek rezerv hesaplamaları yapılacaktır. Geliştirme çalışmaları hali hazırda Akbaştepe ve Korudanlık sahaları için yapılmaktadır. Akbaştepe sülfidasyona bağlı bir cevher damarı iken, Korudanlık tamamı oksidasyona bağlı bir cevher damarıdır.

İŞLETME RUHSATI ŞUBAT 2023'E KADAR GEÇERLİ

Açıklamada sıklaştırma ve yayılma sondajları ile maden rezervinin önemli ölçülerde artırılması fırsatı bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre maden rezervleri için tanımlanan 15 yıllık maden ömrü ile önerilen 0,72 milyon ton/yıl birleştirilmiş cevher işleme kapasitesi bulunuyor. Şirket temmuz ayında yaptığı açıklamayla söz konusu maden sahasını Koza Altın'dan aldığını belirtmişti. Bu maden sahasıyla ilgili işletme ruhsatının Şubat 2023 tarihine kadar geçerliliği bulunuyor.

SÖĞÜT ALTIN MADENİ NEREDE?

Söğüt projesi Eskişehir ilinin yaklaşık olarak 100 km. kuzeybatısında bulunmaktadır. Proje sahasında arama-geliştirme çalışmaları yapılan 4 adet cevherleşme bölgesi vardır. Bunlar Akbaştepe, Korudanlık, Hayriye ve Yolocak sahalarıdır.

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