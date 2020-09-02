Soğuksu Milli Parkı nerede? Soğuksu Milli Parkı'na nasıl gidilir? Soğuksu Milli Parkı kim tarafından yapıldı? Soğuksu Milli Parkı giriş ücretleri 2020
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Soğuksu Milli Parkı nerede? Soğuksu Milli Parkı'na nasıl gidilir? Soğuksu Milli Parkı kim tarafından yapıldı? Soğuksu Milli Parkı giriş ücretleri 2020

Soğuksu Milli Parkı hangi ilimizde? Soğuksu Milli Parkı'nda ne yapılır?

Soğuksu Milli Parkı nerede? Soğuksu Milli Parkı'na nasıl gidilir? Soğuksu Milli Parkı kim tarafından yapıldı? Soğuksu Milli Parkı giriş ücretleri 2020
02.09.2020 16:42 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:45

Ankara'da bulunan Soğuksu milli parkı bol bitki çeşitliliği, bir çok hayvana ev sahipliği yapması ve yapılabilecek bol sayıda aktivite ile insanlara hoş vakit sunar. Peki, Soğuksu Milli Parkı giriş ücreti ne kadar? Soğuksu Milli Parkı'na nasıl gidilir?

SOĞUKSU MİLLİ PARKI NEREDE?

Soğuksu Millî Parkı, yoğun ormanların hakim olduğu Batı Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi arasında bir geçiş bölgesinde, Ankara'nın yaklaşık 80 km (50 mi) kuzeyinde yer almaktadır.Parkın kapladığı alan 1997 yılındaki sınır değişikliği ile beraber yükselmiş ve 1.050 ha (2.600 akre) olmuştur.

Soğuksu Milli Parkı nerede? Soğuksu Milli Parkı'na nasıl gidilir? Soğuksu Milli Parkı kim tarafından yapıldı? Soğuksu Milli Parkı giriş ücretleri 2020

SOĞUKSU MİLLİ PARKI'NA NASIL GİDİLİR?

Ankara, Kızılcahamam İlçesine doğru ilerlenmelidir.

Soğuksu Milli Parkı nerede? Soğuksu Milli Parkı'na nasıl gidilir? Soğuksu Milli Parkı kim tarafından yapıldı? Soğuksu Milli Parkı giriş ücretleri 2020

SOĞUKSU MİLLİ PARKI'NDA NE YAPILIR?

Ankara'ya yaklaşık 80 km uzaklıkta olan soğuksu milli parkı şifalı kaplıcaları ile ünlü Kızılcahamam ilçesi içerisinde bulunur. Milli parka güzel bir hafta sonu geçirmek için gelmenin yanı sıra doğa yürüyüşü, kamp, kuş gözlemleme, fotoğrafçılık, yapmak mümkündür. Ayrıca bilimsel doğa araştırmaları içinde bu bölge uğrak bir alandır.

Soğuksu Milli Parkı nerede? Soğuksu Milli Parkı'na nasıl gidilir? Soğuksu Milli Parkı kim tarafından yapıldı? Soğuksu Milli Parkı giriş ücretleri 2020

SOĞUKSU MİLLİ PARKI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Soğuksu Milli Parkı'na giriş ücreti ücretsizdir. Otobüs girişleri ise 195 TL'dir. Otobüs, otomobil ise ücretsizdir. Otoyoldan çıkıldıktan sonra D750 Ankara Bolu yolu üzerinden Kızılcahamam'a kadar gidilmelidir.

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