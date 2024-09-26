Halis Serbest kimdir, ne iş yapar? Halis Serbest nerede, kaç yaşında?

Halis Serbest ne iş yapar sorusu merak ediliyor. Acıların Kadını Bergen'in ölümüne neden olan Halis Serbest yakında çıkması beklenen ve Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bergen filmiyle birlikte gündeme gelmeye başladı. Serbest, Bergen'in yüzüne önce kezzap atarak yaralamış, ardından 1989 yılında tabancayla vurarak öldürmüştü. Bunun yanı sıra 4 çocuğa da cinsel istismar iddiasıyla yakalandı ve tutuklandı. Peki, Halis Serbest kimdir? Halis Serbest ne iş yapar? Halis Serbest şimdi nerede, kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde!

HALİS SERBEST KİMDİR?

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen burada Halis Serbest ile tanıştı ve 1982 yılında evlendi. Halis Serbest, Bergen ile evlenirken "Gazino işini bırakacaksın, bu bana da aileme de yakışmaz." demiş ve Bergen de ilk başta bu durumu kabul edip evlenmiştir.

Ancak ilerleyen dönemlerde bu duruma alışamayan Bergen, sahnelere dönmek ve Serbest'ten ayrılmak istemiştir.

Halis Serbest, şimdi Adana'da serbest meslek sahibi. İkinci eşinden olan dört çocuğuyla birlikte yaşıyor.

BERGEN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

1989'da tekrar sahnelere dönen Bergen, albümün tanıtım turnelerinde Adana Pozantı'dayken 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında öldürüldü.

HALİS SERBEST ŞİMDİ NEREDE?

Bergen'in ölümüne neden olan Halis Serbest, Almanya'da yakalandı ve tutuklandı. 12 Mart 1992 tarihinde çıkarıldığı mahkemede 1 yıl 3 ay hüküm giymesine rağmen zaman aşımı, Almanya'da mahkûmiyet süresi gibi "hafifletici sebeplerle" 7 aylık bir mahkûmiyetin ardından serbest bırakıldı.

BERGEN GÖZÜNÜ NASIL KAYBETTİ?

Bir süre sahnelere ara veren ancak geri döndükten sonra 1982 yılında İzmir'de sahne aldığı sırada, eşi Halis Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atılmıştır. Sahnede eşi tarafından yüzüne kezzap attırılan Bergen, bu olay sonucunda iki gözünü de kaybetmiştir.

Vücudunun büyük bir kısmı da zarar gören Bergen'in sol gözü, daha sonra görme yetisini yeniden kazanmıştır.

Bu olayın ardından Halis Serbest iki yıl firari olarak yaşamış, yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.