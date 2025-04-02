Vücuttan seken top ele çarparsa penaltı olur mu?

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VÜCUTTAN SEKEN TOP ELE ÇARPARSA PENALTI OLUR MU?

Dünya futbolunda kuralları koyan veya değiştiren tek kurum olan IFAB, beklenen kural değişikliklerini dün (2 Mart) İskoçya'nın Aberdeen kentinden yaptığı genel kurul toplantısında onaylarken beklenmedik iki yeni kararı daha açıkladı.

Yapılan açıklamada toplantının çok verimli geçtiği topun oyunda daha fazla kalması ve futbolun seyir zevkinin yükselmesi için çalışmaları önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtildi.

El konusunda da beklenen değişiklikler yapıldı. IFAB yetkilileri bu değişikliklerle hakemler ve VAR'ın el ile ilgili pozisyonları daha kolay çözmelerini beklediklerini belirtiyor. Değişiklikler şunlar.

El ve kolların omuz hizasından yukarıda olduğu durumlarda topun ele veya kola çarpması her halükarda cezalandırılacak. Ancak eğer top vücudun başka bir yerinden seker veya kayarak müdahale durumlarında destek koluna çarparsa bu el sayılmayacak.

Kollar doğal olmayan şekilde omuz hizasının altında açık olduğunda da topun çarpması ceza nedeni olacak.

Top hücum eden takımın bir oyuncusunun eline kasti olmadan çarparak gol olur veya takımına avantaj sağlayacak şekilde başka bir takım arkadaşına giderse bu el ile cezalandırılacak.

Ancak top eğer savunma oyuncusunun eline kasıt olmadan çarparsa oyun devam edecek ve herhangi bir ceza verilmeyecek. Bu değişiklik el konusunda 1902 yılından beri yapılan ilk değişiklik oluyor.

Oyundan çıkacak oyuncu, en yakın olduğu çizgiden dışarıya çıkacak.

Serbest vuruş kullanan takımın oyuncuları bundan böyle savunma barajının içine giremeyecek.

Ceza sahası içindeki avut ve serbest atışlarda topun ceza sahasını terk etmesinden sonra dokunma mecburiyeti artık olmayacak. Bu da bu atışlarda ceza sahası içinde pas yapılabileceği anlamına geliyor.

Hakem bundan sonra saha kenarındaki teknik adam ve takım yetkililerine sözlü uyarı yapmak veya el işaretleri ile saha dışına göndermek yerine sarı ve kırmızı kart gösterecek.

Kaleciler penaltı atışlarında bundan sonra daha öncesinde olduğu gibi iki ayağıyla birden değil, sadece tek ayakla kale çizgisinde durabilme hakkına sahip olacaklar. Bu da bir ayaklarının bir adım önde olabileceği anlamına geliyor.

Hakem oyunu durdurduğunda bundan sonra oyunu başlatırken topu oyun durduğunda topa sahip olan takıma verecek.

Eğer top hakeme çarpar bu çarpma gol, gol pozisyonu veya topun rakibe geçmesine neden olursa oyun duracak ve hakem atışı ile başlayacak. Böylece hakemin etkisiz kişi durumu ortadan kalkacak.

Yeni kurallar 1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak ancak aynı günkü Şampiyonlar Ligi finalindeyse uygulanmayacak. Önceden başlayan Avrupa Şampiyonası elemeleri veya ülke ligleri gibi organizasyonlarda da bu kurallar geçerli olmayacak.