Bugün günlerden soğuk baklava! Günümüzde, popüler olan soğuk baklava tatlısı yiyenlerin midesi bayram ediyor aynı zamanda bize iştah kabartıcı bir görsel şölen sunuyor. Soğuk baklava tarifi! Soğuk baklava nasıl yapılır?

SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

Soğuk baklava tarifi için malzemeler:

1 paket baklavalık yufka (800g)

150g tereyağı

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) çay bardağı sıvı yağ (1 çay bardağından biraz az)

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

1 su bardağı su

2 su bardağı süt

Arası için;



1 kase iri çekilmiş fıstık (dilerseniz fındık ya da ceviz de kullanabilirsiniz)

Üzeri için;

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı süt tozu

Not : Kakaonun yoğun tadını kırmak için süt tozu ekledim, biraz tatlı olabilir ama isteğe bağlı pudra şekeri kullanabilirsiniz. Bununla beraber, doğruca üzerine bol çikolata rendesi ile süsleyebilirsiniz.

Soğuk baklava tatlısı nasıl yapılır?

Soğuk baklava tatlısı için ilk olarak şerbetini hazırlayalım. Bunun için tenceremize şeker ve suyu alarak kaynayana kadar bekleyelim. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alalım ve soğuması için bekleyelim.

Sonra küçük bir sos tavasına ya da küçük bir tencereye tereyağımızı alalım ve iyice eritelim. Yağımız erirken üzerinde olan köpükleri bir kaşık yardımı ile alıp tereyağı eritilir.

Yağımız eridikten sonra ocaktan alalım ve üzerine sıvı yağımızı ekleyerek iyice karıştırılması gerekir.

Baklava yufkamızı tezgaha alalım ardından kullanacağımız fırın kabımızı yufkamızın kenar kısmına yerleştirerek etrafından bıçak yardımı ile keselim.

Baklavanın çok kalın olmasını istemediğim için kenarda kalan baklava yufkasını keselim ve daha sonra başka bir tarifte kullanmak için hava almayacak şekilde paketleyerek kaldırabilirsiniz.

Ardından daire şeklindeki yufkaların kenarlarında kalan kısımları da aralara yerleştirmek için alın. Sonra bu aşamada baklava yufkalarının kurumaması için yufkalarınızı temiz bir örtü arasında muhafaza edebilirsiniz.

Soğuk Baklava

Daire şeklindeki yufkalarımızı alt ve üstte kullanmak için eşit olacak şekilde kesebilirsiniz.

Fırın tepsimizin tabanına yağ karışımımızdan 1 kaşık kadar alalım ve fırça ile her yerine gelecek şekilde sürmek gerekir.

Ardından 1 adet bütün yufkamızdan yerleştirelim.Üzerine kenarlarda kalan parçalardan da bir kaç yaprak yerleştirebilirsiniz. Sonra 1 kaşık daha yağ gezdirilir.

Tekrar daire şeklindeki yufkamızdan yerleştirin. Üzerine parçalı yufkalardan yerleştirerek üzerine bir kaşık yağ gezdirin.

Bu şekilde yufkaların yarısını tepsimize üst üste sıralayalım… (Son 2 katta bütün yufka parçalarından yerleştirelim.)

Ardından baklavanın ara malzemesini yerleştirelim. İsteğe bağlı, iri çekilmiş fıstık kullanabilirsiniz. Eğer dilerseniz fındık ya da cevizde kullanabilirsiniz.

Bu aşamada fırınımızı alt üst fansız ayarda 170°C'de ısınmaya bırakalım.

Fıstıklarımızı yerleştirdikten sonra üst için ayırdığımız yufkalarımızı üst üste, aralarına yağ dökerek aynı şekilde sıralamaya devam edelim.

Yufkaları yerleştirme işlemi bittikten sonra kenardan taşan kısımlar varsa bıçak ile keselim ve yağdan sürmeye devam edin.

Hazırladığımız baklavamızı dilediğimiz boyutta kesebilirsiniz.

Baklavamızı 170°C fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakmalısınız. Tavsiye edilen süre 1 saat 10 dakika kadar pişirmektir. Fakat fırına göre değişir bu süre, acele etmeden güzelce pişmesini beklemekte fayda var.

Baklavamız pişerken biz de şerbetimizin sütünü ekleyelim ve karıştırarak bekletilmesi gerekir.

Kızaran baklavamızı fırından alalım ve ilk sıcağının çıkması için 10 dakika kadar sabırla bekleyin.

Soğuyan baklavamızın üzerine şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirelim. Şerbeti çekmesi için 1 saat kadar tepside dinlenmesi önerilmektedir.

Şimdi sırada en zevkli kısım var, baklavamızın üzerini süslemeye. İsteğe bağlı, kakaoyu süt tozu ile karıştırarak açabilirsiniz Ardından süzgeç yardımı ile baklavanın her yerini bu karışımla kapatın. Buzdolabı yardımıyla dinlendirdiğimiz soğuk baklavamız hazır.

Üzerini toz fıstıkla ve çikolata rendesi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet