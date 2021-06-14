Smoothie tarifleri, sağlıklı ve lezzetli 6 smoothie tarifi!

Yaz aylarında, sıcaktan bunaldığımızda içimizi serinletecek lezzetler ararız. Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde içinizi serinletecek hem sağlıklı hem de lezzetli smoothieleri sizin için derledik. İçinde barındırdığı çeşitli meyvelerden, sebzelerden oluşan smoothieler lezzetli olduğu kadar sağlınız açısından da yaz aylarının vazgeçilmez alternatiflerindendir. İşte Smoothie tarifleri, sağlıklı ve lezzetli 6 smoothie tarifi!

Yaz aylarında, sıcaktan bunaldığımızda içimizi serinletecek lezzetler ararız. Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde içinizi serinletecek hem sağlıklı hem de lezzetli smoothieleri sizin için derledik. İçinde barındırdığı çeşitli meyvelerden, sebzelerden oluşan smoothieler lezzetli olduğu kadar sağlınız açısından da yaz aylarının vazgeçilmez alternatiflerindendir.İşte Smoothie tarifleri, sağlıklı ve lezzetli 6 smoothie tarifi! Detaylar haberimizde...

SMOOTHİE TARİFLERİ

Smoothie, aslında yaz-kış fark etmeksizin yapabileceğimiz sağlıklı, pratik ve bir o kadar da lezzetli içecektir. Taze meyvelerden ve sebzelerden yazırladığımız bunların yanında yulaf, yoğurt, süt gibi besinleri de içeren bir karışım olan smoothie, özellikle yaz aylarında en çok tüketilen içeceklerden biridir. Ayrıca kilo vermek isteyenlerin de sıklıkla tercih ettiği smoothielerin sağlığımıza da birçok faydası vardır.

-Muzlu Smoothie -Kolajen Smoothie -Ispanaklı Smoothie -Çilekli Smoothie -Tiramisu Smoothie -Kahveli Smothie

SAĞLIKLI VE LEZZETLİ 6 SMOOTHİE TARİFİ!

Sizler için sağlıklı ve lezzetli 6 smoothie tarifi derledik. Burada paylaştığımız smoothie tarifleri tamamıyla doğal, sağlıklı ve şeker içermeyen tariflerdir. Her damak tadına uygun tarifin bulunduğu smootieleri hafif kahvaltı olarak veya öğle yemeği yerine de tüketebilirsiniz .

KOLAJEN SMOOTHİE

Son derece besleyici olan kolejen smoothie, Friends dizisinin başrol oyuncularından "Jennifer Aniston'un güzellik sırrı" olarak geçmektedir. Kolajen smoothie doyurucu ve besleyici olduğundan hafif kahvaltı istediğinizde tüketebileceğiniz bir alternatif olabilir.

Kolajen Smoothie için gerekli malzemeler

-½ muz

- 1 avuç dolusu yeşillik ( ıspanak veya pazı)

- 1 su bardağı donmuş kiraz ya da vişne

-1 yemek kaşığı chia tohumu

- 1 su bardağı vegan süt( Hindistan cevizi sütü, badem sütü veya yulaf sütü)

- 1 ölçek kolajen

- ½ çay kaşığı tarçın

- 1yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

- 1 yemek kaşığı kakao tozu

Kolajen Smoothie yapılışı;

- Tek yapmanız gereken bütün malzemeleri blendardan geçirmek.

Afiyet olsun!

MUZLU SMOOTHİE

Neredeyse her smoothiede kullandığımız muz, tek başına da çok lezzetli oluyor. Hem doyurucu hem yapması pratik az malzemeli smoothie için ideal bir tarif. Ayrıca tatlı niyetine de tüketebilirsiniz. Muzun kendi tatlılığı tarçın ve bal tatlı isteğinizi karşılayacaktır.

Kişi: 2

Hazırlama: 10 dakika

Muzlu Smoothie için gerekli malzemeler

- 2 su bardağı süt

- 2 donmuş muz

- 1 yemek kaşığı bal

- ½ çay kaşığı tarçın

Muzlu Smoothie yapılışı;

- Öncelikle donmuş muzları bleandera koyun.

- Ardından süt, bal ve tarçını ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın.

- Ve hazır.

Afiyet olsun!

ISPANAKLI SMOOTHİE

Ispanaklı Smoothie mi olur? demeyin ve bir deneyin. Ispanağı sevmeyenleri sevdireceksağlıklı ve lezzetli yeşil smoothieyi diyetlerinizde de kullanabilirsiniz.

Kişi: 1-2

Hazıralama: 5 dakika

Ispanaklı Smoothie için gerekli malzemeler

- 2 yemek kaşığı chia tohumu

- 1 su bardağı ıspanak

- ½ su bardağı yoğurt

- ½ muz

- 1 tatlı kaşığı vanilya

Ispanaklı Smoothie yapılışı;

- Tek yapmanız gereken bütün malzemeleri blendardan pürüzsüz olana kadar geçirmek.

Afiyet olsun!

ÇİLEKLİ SMOOTHİE

Çilek mevsimi gelmişken, yapılması en güzel, pratik, sağlıklı ve lezzetli smoothielerden biri. Çilek severler için birebir! Sadece 3 malzeme ile içinizi serinletecek bir lezzet yaratabilirsiniz.

Kişi: 1-2

Hazırlama süresi: 5 dakika

Çilekli Smoothie için gerekli malzemeler

- 8 tane çilek

- 1 tane donmuş muz

- ½ su bardağı süt

Çilekli Smoothie yapılışı;

- Tek yapmanız gereken bütün malzemeleri blendardan pürüzsüz olana kadar geçirmek.

Afiyet olsun!

TİRAMİSU SMOOTHİE

Tiramisu Smoothie

Canı tatlı çekenler için de Tiramisu tadında smoothie hazırladık. Hem sağlıklı hem lezzetli bir tatlı olarak tüketebilirsiniz.

Kişi: 1-2

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Tiramisu Smoothie için gerekli malzemeler

- 1 çay bardağı süt

- 1 tane donmuş muz

- 1 yemek kaşığı labne

- ½ su bardağı kahve

- 1 tatlı kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı yulaf

- Kakao

Tiramisu Smoothie yapılışı;

- Öncelikle kahveyi hazırlayın ve soğumaya bırakın

- Ardından yulafı mutfak robotundan geçirin.

- Çekilmiş yulafların üstüne; muz, labne, bal, kahve ve sütü ekleyin ve tekrar çekin.

- Hazırladığınız smoothienin üzerini kakao ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

KAHVELİ SMOOTHİE

Kahve severlerin içmeye doyamayacağı sağlıklı ve lezzetli bir smoothie tarifi. Soğuk kahve olarak da tüketebileceğiniz Kahveli Smotthie içinde bulunan besinlerden dolayı oldukça doyurucu ve besleyicidir.

Kişi: 1-2

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Kahveli Smoothie için gerekli malzemeler

- ½ su bardağı süt

- 1 yemek kaşığı yulaf kepeği/çekilmiş yulaf

- 1 tatlı kaşığı granül kahve

- 2 tane hurma

- 1 tane donmuş muz

- 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

Kahveli Smoothie yapılışı;

- Öncelikle hurmaları sıcak suda bekletin ve kabuklarını soyun.

- Ardından hurmaları fıstık ezmesi ile birlikte mutfak robotundan püre haline gelene kadar geçirin.

- Daha sonra kalan diğer malzemeleri de ekleyin ve pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın.

Afiyet olsun!