SMA'LI MUSTAFA'YI YAŞAMA BAĞLAYAN CİHAZLAR VE HİÇ GİYEMEDİĞİ KIYAFETLERİ KÜLE DÖNDÜ

ANTALYA (DHA) - Antalya'da SMA hastası Mustafa Yağız Gülmez'i (4) hayata bağlayan cihazların akülerinden çıkan yangın nedeniyle evin odası küle döndü. Yangında, Mustafa Yağız'ın bağlı yaşadığı cihazlar ve bebekken alınan, ancak hastalığı nedeniyle giyemediği kıyafetleri yandı.

Aksu ilçesinde oturan Didem Ayşe ve Gökhan Gülmez çiftinin 4'üncü çocukları Mustafa, 2018 yılında dünyaya geldi. Çift, 5 ay sonra çocuklarının başını sabit tutamaması ve ayaklarının üzerine basamamasından şüphelenerek hastaneye başvurdu, ancak tanı konulamadı. Gezilen onlarca hastanenin ardından özel hastanede yapılan tetkiklerde, minik Mustafa'ya 9 aylıkken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 tanısı konuldu. Aile, çocuklarının tedavisi için girişimlere başladı.

Yalnızca sıvı gıdayla beslenebilen Mustafa, alması gereken ilaçları pandemi sürecinde alamadı. İlaçların eksikliğinden vücut hareketleri aksamaya başlayan Mustafa, yaşama tutunma mücadelesini ise bırakmadı. Aile ise çocuklarının tedavisi için gerekli parayı toplamaya çalışıyor. Gönüllü vatandaşların yardımıyla valilik onaylı hesapta toplanan para, tedavi ücretinin yüzde 65'ine ulaştı.

AKÜLERDEN YANGIN ÇIKTI

Ancak dün akşam saatlerinde Mustafa Yağız'ın bağlı yaşadığı medikal cihazları çalıştıran akülerden kaynaklı yangın çıktı. Yangın çıktığını gören anne Gülmez, aynı odada bulunan oğlunu kucaklayıp evden çıkarttı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, Mustafa Yağız'ın bağlı yaşadığı 200 bin lira tutarındaki medikal cihazlar ve bebekliğinde alınan, ancak hastalığı nedeniyle giyemediği kıyafetleri yandı.

'ATEŞİN İÇİNDEN ÇOCUKLARIMI ÇEKİP ALDIM'

Yangını patlama sesi duyduktan sonra fark ettiklerini söyleyen Didem Ayşe Gülmez, "Mustafa Yağız'ın yaşaması için gerekli cihazların olduğu jeneratör, akü sistemiyle birlikte patladı ve yanmaya başladı. 3 akü vardı ve çok şiddetli patladığı için hiçbir şeyi kurtaramadık. Oğlum yanımda olsun diye yatak odasına taşımıştım. Patlama olduğu sırada Mustafa Yağız burada yatıyordu. Sesi duyunca ablası geliyor ve çığlık atıyor. Sesi duyunca odanın önüne geldim ve ateşin içinden çocuklarımı çekip aldım. Kızım 'ölüyoruz' diye bağırmaya başladı" dedi.

'KIYAFETLERİN YANMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM'

Böyle bir şey olacağını hiç düşünmediklerini söyleyen Gülmez, "Oğlumun kullandığı tüm medikal cihazlar yandı. Gece emanet bir makine bulup onunla idare ettik. Bu cihazları genelde bir kısmını ödeyip bir kısmını borçla almıştık. Şu an bu makineler 200 bin lira civarında. Gardırobun üstünde duran oğlum doğduğunda aldığımız ve hiç giyemediği kıyafetleri vardı. Hastalığı ortaya çıktığında oğluma bir şey olursa hatırası kalsın diyerek, sarıp koliye koyduğum kıyafetlerin yanmasına çok üzüldüm" diye konuştu.

Çocuklarının tedavisi için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Gülmez, "Kampanyamız şu an yüzde 65'e ulaştı. Mustafa Yağız her geçen gün biraz daha sağlık problemi yaşamaya başladı. Türkiye'de aldığımız ilacı da alamayınca durumu kötüleşti. Çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Tedavi için Dubai'ye gidecek. 30 Mart Mustafa Yağız'ın doğum günü, ona çifte bir kutlama yapıp tedaviye gönderelim" dedi.