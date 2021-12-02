Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya 'SMA' sitemi: Ne yapacağız şimdi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Sma Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taramasının zorunlu olacağını duyurdu.

"NE YAPACAĞIZ ŞİMDİ?"

Toplumsal olaylara duyarlılığı ile bilinen ünlü şarkıcı Haluk Levent de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kararın çok doğru ve önemli olduğunu belirtti. Öte yandan SMA hastalığının tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacı hakkında bir açıklama gelmemesine sitem eden Levent, "Ne yapacağız şimdi?" dedi.

"KARARLAR DOĞRU VE ÖNEMLİ"

Haluk Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı SMA toplantısı sonucu: Evlilik öncesi test zorunlu hale geliyor. Risk oluşturan çiftlere tüp bebek devlet karşılayacak. Bu kararlar doğru ve çok önemli. Ama şu anda yüzlerce çocuğun beklediği Zolgensma ilacı için bir açıklama gelmedi. Ne yapacağız şimdi?"

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