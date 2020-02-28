Slovenya, Hırvatistan ve Karadağ'dan Türkiye'ye taziye mesajı

28.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:38

Slovenya, Hırvatistan ve Karadağ, dün İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajları yayımladı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib'de yaşanan gerginlikten endişe duyulduğu ifade edilirken, dün geceki saldırılarda hayatlarını kaybeden Türk askerleri için Slovenya'nın Türkiye'ye başsağlığı dilediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların bir an önce sona ermesi ve barışın inşası için tarafların ellerinden geleni yapmaları çağrısında da bulunuldu.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığının açıklamasında ise İdlib'de yaşanan son gelişmelerin endişe verici olduğu belirtilirken, can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Gerginliğin düşürülmesi ve uluslararası sorumluluklara saygı gösterilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, barışın inşası ve sivillerin korunması için atılan her adımın Hırvatistan tarafından desteklendiği bildirildi.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı diledi.

Açıklamada ayrıca, Karadağ'ın her zaman NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA