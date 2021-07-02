Slaven Bilic kimdir? Fenerbahçe'nin anlaşmaya yakın olduğu Slaven Biliç kaç yaşında, aslen nerelidir?

Paulo Fonseca ile anlaştığı haberlerinin yalanlanmasının ardından Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de değişik bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivetli ekibin bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Biliç ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Çıkan haberler üzerine son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Slaven Bilic kimdir? Fenerbahçe'nin anlaşmaya yakın olduğu Slaven Biliç kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran, son olarak Beijing Guoan takımını çalıştıran Slaven Bilic, Beijing Guoan ile bu sezon oynanan 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet almış ve CSL B Grubun'da 5. sırada yer almaktadır. Slaven Biliç'in futbolculuk ve Teknik Direktörlük kariyeri ile ilgili detaylı bilgiler, biyografisi ve geçmişte çalıştırdığı takımlar hakkındaki bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

SLAVEN BILIC KİMDİR?

Slaven Bilic , 11 Eylül 1968 yılında Split, Yugoslavya'da doğan, avukat, müzisyen, teknik direktör ve Stoper mevkiinde forma giymiş eski Hırvatistan Millî futbolcu olan Hırvat futbol adamı. Hukuk Fakültesi mezunu ve Rock'çı olan teknik adam, Hırvatistan millî takımı ile 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası ile üçüncü oldukları 1998 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı. Henüz 40 yaşındayken İngiltere'nin de olduğu grubu Hırvatistan ile lider tamamlaması iz bırakmıştır. İtalyanca, Almanca, İngilizce ve Fransızcayı akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Biliç 2009 yılında eşinden ayrıldı, 2 çocuk babası. Daha önce yürümesiyle ilgili gündem olan Bilic, 1998 FIFA Dünya Kupası'ndaki sakatlığı sırasında oynamak için maçlara sürekli iğneyle çıkmış, bu nedenle çok geç ameliyat olmuştur ve yürüme şekli bozulmuştur.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Hajduk Split (1. dönem)

Futbola doğdu şehir Split'in takımı olan Hajduk Split'te 1977'de oynamaya başladı. 1987 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.

Karlsruher SC

1993 yılında Hajduk Split'teki 6 sezonun ardından Bundesliga'nın köklü takımlarında Karlsruher'a £750,000 bedelle transfer oldu. Karlsruher ile ilk sezonunda, 1993-94 UEFA Kupası yarı finali oynadı. Bu turnuvada 9 maçta oynarken, FC Valencia'yı evlerinde 7-0 yendikleri maçta bir de gol kaydetti. Ligde ise 26 maçta 2 gol kaydetti. Karlsruhe, son hafta aldığı mağlubiyet ile Avrupa kupalarına katılma hakkını kaçırırken Bilic, bir önceki maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta oynamamıştı.

Bilic'in Karlsruher performansı ile çok kısa bir sürede kendini beğendirdi ve takımın da kaptanı oldu ve Bundesliga'da en iyi Defans oyuncusu seçildi.

West Ham United FC

Ocak 1996 yılında İngiliz futbol takımı West Ham United teknik direktörü Harry Redknapp tarafından £1.300.000 bedelle Premier League'e transfer oldu ve bu rakamla West Ham United tarihinin transfer rekoru kırıldı.

West Ham United'daki formu ile İngiltere'de yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihinde ilk kez katılmaya hak kazanan Hırvatistan millî takım kadrosuna çağrıldı.

Mart 1997 yılında Everton teknik direktörü Joe Royle tarafından £4.500.000 karşılığında transfer edildi.

Everton FC

Ağustos 1997 yılında Everton'da forma giymeye başlayan Bilic, kendisini transfer eden Everton teknik direktörü Joe Royle yerine gelen teknik adam Howard Kendall tarafından Defans yerinde Orta saha'da oynatılmaya başlandı.

Everton'daki performansı ile kariyerin sonlarına gelmesine rağmen 1998 FIFA Dünya Kupası finallerine gitmeye hak kazanan Hırvatistan millî takımına çağrıldı.

Hajduk Split (2. dönem)

Futbola başladığı takım olan Hajduk Split'te 1 sezon forma giydikten sonra futbolu 33 yaşında bıraktı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İngiltere'deki formu ile 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihinde ilk kez katılmaya hak kazanan Hırvatistan millî takım kadrosuna çağrıldı. D Grubununda yer alan Hırvatistan, Portekiz'in ardından 2.olarak tamamladı ve çeyrek finalde C Grubunun lider tamamlayan Almanya ile eşleşti.

Tarihinden ilk kez katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmaya başarısını gösteren Hırvatistan, Almanya'ya 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendiler.

İngiltere'deki başarılı performansı 1998 FIFA Dünya Kupası finallerine gitmeye hak kazanan Hırvatistan millî takımına da çağrıldı. Fransa'da düzenlenen 1998 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz bir 3. lük elde eden kadroda yer almıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Hajduk Split'te İlk hocalık deneyimine imzasını atan 34 yaşındaki Bilic, Arsène Wenger ve Marcello Lippi'yi de bu dönemde ziyaret ederek, iki ünlü hocanın deneyimlerinden yararlanmıştı.

Hajduk Split

Teknik direktörlüğe, futbola başladığı takım olan ve jübilesini de yaptığı kulüp olan Hajduk Split'te başladı. 34 yaşında teknik direktör olan Bilic, 2001-2002 sezonunda görev yaptı. 21 Kasım 2001'de göreve başlayan Bilic, Nenad Gracan'ın yerine geçmişti. 4 gün sonra NK Osijek karşısında ilk maçına çıkıp, ilk galibiyetini 2-1 ile aldı. Oynadığı 15 maçın 11'inden galibiyetle ayrılırken, sadece 2 kez yenildi. Sezon sonunda lig şampiyonu NK Zagreb'in iki puan arkasında ikinci oldu. Hrvatski nogometni kup çeyrek finalinde NK Varteks'i 2-1 yense de bir önceki hoca Gracan'ın istifasına yol açan 3-1'lik yenilgi yüzünden elendiler. Sezon sonunda ise görevi bıraktığını açıkladı.

Hırvatistan U-21

Hırvatistan U-21 Takımının Antrenörlüğünü yapmıştır. U-21 dönemi, onu A Takım'a hazırladı. 2004 yılında başladığı bu görevde hedefi, takımı 2006 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na hazırlamaktı. 3 Eylül 2006'da Macaristan'ı 1-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Hırvatistan, eleme grubunu 10 maçta 8 galibiyet ile birinci bitirmişti. Ancak play-off'larda Sırbistan & Karadağ'a elenip, turnuvaya katılamadılar.

Hırvatistan

2006 FIFA Dünya Kupasından sonra kovulan Zlatko Krancjar'ın yerine 2006 yılında ise Hırvatistan A millî takımının hocası oldu. Takımı 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasına soktu. Burada çeyrek finalde Türkiye'ye uzatmaya giden maçta penaltılarda elendi. Yine de takımı bırakmadı.

2010 FIFA Dünya Kupası'na Hırvatistan gidemedi ama, O takımın başında kaldı.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off turunda (A) millî takım ile finallere katılmak için karşılaşan Bilic yönetimindeki Hırvatlar, deplasmanda Türkiye'yi 3-0 yendiler, evlerinde de 0-0 berabere kalarak kupanın yolunu tuttular. Ancak finallerde İspanya, İtalya ve İrlanda'nın yer aldığı grupta 3. olarak elendiler. Kendisine birçok teklif gelen Bilic, kulüp takımı çalıştırmaya karar karar verdi. Bu sırada Beşiktaş dahil İngiltere'den ve Rusya'dan teklifler aldı.

Lokomotiv Moskova

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında Lokomotiv Moskva'nın başına geçmiştir. Lokomotiv Moskva Alınan kötü sonuçların ardından istifası istendi ama kulübün kadın başkanı Olga Smorodskaya, onun yanında oldu. Ancak takım sezonu 43 puanla 9. sırada bitirince, 18 Haziran 2013 tarihinde takımı ile karşılıkla olarak yollar ayrılmıştır.[4]

Beşiktaş JK

2013-14 sezon öncesinden Beşiktaş ile 2+1 yıllık anlaşma imzalamıştır. Beşiktaş'tan KAP'a gönderilen açıklamada Slaven Bilic'in Beşiktaş Futbol Takımının teknik direktörlüğü görevine getirildiği bildirildi.

Beşiktaş kariyerinde ilk resmi karşılaşmasına 18 Ağustos 2013 tarihinde Trabzonspor karşısında çıkan Bilic karşılaşmayı 2-0 kazanarak Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Slaven Bilic'li Beşiktaş Süper Lig'in ilk 4 haftasında 4 galibiyet alırken ilk mağlubiyetini 5. hafta karşılaşmasında 22 Eylül 2013 tarihide Galatasaray karşısında maç 2-1 Galatasaray lehine devam ederken çıkan saha olayları nedeniyle sonradan Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği kararla 3-0 hükmen yenik sayıldılar. Bu karşılaşmadan sonra inişli çıkışlı bir görüntü çizen Slaven Bilic'li Beşiktaş ligi 63 puanla 3. sırada bitirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde 4. turda 2-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında rövanşında Tromsø'yu 3-0 mağlup edip turu geçmelerine rağmen UEFA tarafından 1 yıl avrupa kupalarından men edildiler. Türkiye Kupası'da ise 4. turda Bucaspor'a elendiler.

2014-2015

Beşiktaş 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesiyle Fenerbahçe yerine bu turnuvaya katılma hakkı kazandılar ve bu turnuva Bilic'in kariyerinde ilk UEFA Şampiyonlar Ligi deneyimi oldu. 3. turda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u deplasmanda 2-1 kendi sahalarında 3-1'lik skorlarla eleyerek play off turuna yükseldiler. bu turda ise İngiliz devi Arsenal ile eşleştiler. İstanbul'daki maç 0-0 berabere bitince umutlar Londra'daki rövanşa taşındı ancak Arsenal maçı 1-0 kazandı ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Grup aşamasında Tottenham, Partizan ve Asteras Tripolis takımları ile birlikte aynı gruba düştü ve bu grupta son maçta Tottenham'ı 1-0 yenerek gruptan lider olarak çıktı. Son 32 turundaki rakibiyse İngiliz devi Liverpool oldu. Her iki maçın 90 dakikası 1-0 bitince maç uzatmalara ve uzatmalarda da gol çıkmayınca penaltılara gitti. Beşiktaş penaltılarda rakibini 5-4 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Son 16 turunda rakibi karşısında pek favori olarak görünmeyen Club Brugge oldu. Rakibe dramatik bir şekilde deplasmanda 2-1, iç sahada ise 3-1 lık sonuçlarla mağlup olarak elendiler. 29 Mayıs 2015 tarihinde Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı 2014-2015 sezonunun son maçında Beşiktaş camiasına veda etmiştir.

West Ham United

9 Haziran 2015 tarihinde West Ham United ile 3 senelik sözleşme imzaladı. 6 Kasım 2017 tarihinde ise görevine son verildi.

Beijing Guoan

6 Ocak 2021'de Bilic, iki yıllık sözleşme ile Beijing Guoan'ın baş antrenörü olarak seçildi.

MÜZİK KARİYERİ

Sadece sporla ilgilenmeyen Bilic, Aynı zamanda profesyonel müzisyen. New era Rawbau adlı müzik gruplarının gitaristi.