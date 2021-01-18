"Skyroad ile Keşfet" fotoğraf yarışması sonuçlandı

Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayın markalarından Skyroad'ın, Türkiye'nin gizli kalmış gezi rotalarında çekilen en iyi fotoğrafları belirlediği yarışma sonuçlandı.

Skyroad açıklamasına göre, Albayrak Medya markalarından Skyroad, Türkiye turizmine katkı amacıyla takipçilerini de bu yolculuğa davet ederek, "Türkiye'nin Seyahat Rotalarını Keşfet" konulu bir fotoğraf yarışması düzenledi.

Yıldız Holding ve Vakıfbank sponsorluğunda "#mutluetmutluol" sloganıyla gerçekleşen "Skyroad ile Keşfet" adlı yarışmada, en iyi fotoğraflar belirlendi. Yarışmada, "Türkiye'nin Seyahat Rotalarını Keşfet" konulu Türkiye turizmine katkı sağlayan en iyi fotoğraflar, 2 ayrı kategoride değerlendirildi.

Toplam 60 bin TL ödül

1-31 Aralık 2020'de online olarak başvuruların gerçekleştiği yarışmanın jüri üyeleri Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Sezgi Olgaç, Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, 15 Ocak'ta bir araya geldi.

Jüri üyelerinin birinci kategorideki fotoğrafları değerlendirmesi sonucu 3 asil kazanan isim belirlendi. İkinci ödül kategorisinde ise sosyal medyada etkileşim ödülünü kazananlar, güvenli bir yazılım markası olan Sosyal Medya Ölçümleme Sistemi hizmeti sunan Boom Sonar tarafından belirlendi.

Değerlendirmeden geçen fotoğraf tutkunları, iki kategoride toplam 60 bin TL ödül kazandı. Ayrıca 3 kişi de mansiyon ödülü olarak çift kişilik Birun Kümbet Dağ Evleri'nde tatil kazandı. Her kategoride 3 kişiye, toplam 9 kişiye ödülleri 25 Ocak 2021'de teslim edilecek.

Jüri ödülü kazanan isimler, Mehmet Emin Çiçek (Konya'da Türkçe Öğretmeni, hobi olarak fotoğrafçılık yapıyor), Yücel Demirci (Elazığ'da Özel Eğitim Öğretmeni, hobi olarak fotoğrafçılık yapıyor) ve Mustafa Aydın (Artvin'de Sınıf Öğretmeni, hobi olarak fotoğrafçılık yapıyor) oldu.

Ahsen Elif Arslan (Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Tasarımı bölümü öğrencisi), Gamze Bozkaya (gezgin-fotoğrafçı) ve Murat Esentekin (Gazeteci-Akdeniz Manşet Gazetesi), Instagram etkileşim ödülleri kazandı.

Serhat Güler (Doktor, hobi olarak fotoğrafçılık ile ilgileniyor), Caner Başer (fotoğrafçı) ve Serap Caymaz da (fotoğrafçı) mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan