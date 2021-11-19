SİZLER HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIKSINIZ!

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Sizleri haklarınızı öğreterek büyütmek, gelecek adına demokrasi ve özgürlüklerin yeşermesi için en önemli adımdır. Sizleri seviyor, sizlere güveniyorum. Aydınlık yarınlar sizlerle gelecek. Başta küçük hemşerilerimin olmak üzere tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum. " dedi.

Başkan Büyükerşen, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte tüm dünya genelinde kutlanmaya başlanan Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj yayımladı. Mesajında çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Atatürk'ün çocuklara verdiği değerden bahsederek, güzel günlerin yeni kuşak ile geleceğine inandığını ifade etti.

Başkan Büyükerşen mesajında: "Sevgili çocuklarım, çocuklarına bayram hediye etmiş bir ulusun bireyleri olarak Atatürk'ün ve bizlerin sizlere verdiği değeri en derinden hissettiğinizi biliyorum. Sizlerin okul dışındaki vakitlerinizi en verimli şekilde değerlendirmeniz için sizler için yıl içerisinde yüzlerce etkinlik düzenliyor, eğitiminize katkı sunmak için ücretsiz kurslar açıyoruz. Masal Şatomuz, Bilim Deney Merkezimiz, Hayvanat Bahçemizin sizler için düzenlediği etkinlik ve atölyelerin yanı sıra ve ESMEK'den de faydalandığınızı biliyorum ve etkinliklere gösterdiğiniz ilgiyi gördükçe büyük mutluluk duyuyorum. Tüm bunların yanı sıra çok değer verdiğimiz ve sizler için çalışan bir birimimiz daha var: Çocuk Hakları Birimi. 2011 yılından beri sizler için çalışan bu birimimiz aile ve toplum içerisindeki bedensel, zihinsel ve sosyal sağlığınızın gelişmesine yönelik hak temelli çalışmalar gerçekleştiriyor. Ayrıca yerelde başta olmak üzere diğer belediyelerimizle de iş birliği içerisinde çocuk haklarına yönelik çalışmalarıyla da yetişkinlere yönelik bu alanda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Sizleri, haklarınızı öğreterek büyütmek, gelecek adına, demokrasi ve özgürlüklerin yeşermesi adına en önemli adımdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte tüm dünya genelinde kutlanmaya başlanan Dünya Çocuk Hakları Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle de ailelerinize seslenmek istiyorum: Dünyada en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı televizyona, bilgisayara, cep telefonuna veya tabletlere bağımlı bireyler olarak yetiştirmeyin. Çocuklarınız için ücretsiz olarak nice hizmetimiz bulunuyor, lütfen bunları değerlendirin. Unutmayın, çocuklarımızı düşünen, sorgulayan ve Atatürk'ün hayalindeki Türkiye'ye layık bireyler olarak yetiştirmek sizlerin elinde" dedi.

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