'Deniz yolu' kavgası kanlı bitti! "Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
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'Deniz yolu' kavgası kanlı bitti! "Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar

İzmir'in Foça ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yapan 65 yaşındaki Nedim A., yan komşuları tarafından 'evlerinin önündeki yolu kullandığı' için saldırıya uğradı. Torununun önünde darbedilen talihsiz adamın kafasına dikiş atılırken, aile, komşulardan şikayetçi oldu.

'Deniz yolu' kavgası kanlı bitti!
07.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:37

Foça'da kızının 1 aylığına kiraladığı eve tatil yapmaya gelen 65 yaşındaki Nedim A., yan komşuları tarafından 'kiracı oldukları için evlerinin önündeki yolu kullanamayacakları' gerekçesiyle darbedildi. Torunun gözleri önünde saldırıya uğrayan yaşlı adamın kafası kanlar içinde kaldı. Olayı Nedim A. 'nın kızı kameraya alırken, aile saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olay, İzmir'in Foça ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nedim A. (65), kızının bir aylığına tuttuğu kiralık eve eşi ile birlikte 3 günlüğüne tatile geldi. Eşi ve torunu ile denize gitmek üzere evden çıkan Nedim A., bu sırada yandaki evde kalan komşusunun uyarısı ile karşılaştı.

"SİZ KİRACISINIZ ARKA YOLU KULLANIN"

İddiaya göre komşu Mehmet T. ve eşi, "Siz ev sahibi değil, kiracısınız. Denize giderken evimizin önündeki yolu kullanmayın, arka taraftaki yoldan geçin" dedi. Nedim A. ve ailesi, kimseyi rahatsız etmeden yoldan yürüdüklerini, bu uyarının anlamsız olduğunu söylemesi üzerine komşularının küfürlerine maruz kaldı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşu Mehmet T.'nin oğlu evden çıkarak Nedim A.'ya saldırdı.

Baba ve oğlunun saldırısında, kafasına ve koluna aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Nedim A., darp raporu alarak komşularından şikayetçi oldu.

"ÇOK SAYGISIZ VE SEVGİSİZ İNSANLARSINIZ"

Öte yandan darp olayı yaşanmadan önce ve yaşandıktan sonra Nedim A.'nın kızı, tartışma anını telefonla kaydetti. Nedim A.'nın kızının, "Orası sizin mülkünüz değil. Oradan geçerken sizi rahatsız etmiyoruz. Ben oradan geçince ne oluyor? Çok saygısız, çok sevgisiz insanlarsınız. İnsan sevmeyen insanlarsınız" dediği görüldü.

Darp olayı yaşandıktan sonra ise Nedim A.'yı darbeden şahıs darp raporu almak için hastaneye gitti. Nedim A.'nın kızının, "İki kişi bir adama yüklendiniz. Kendini kurtarmak için kolunu ısırdı, o mu suç oldu?" sözleri görüntülere yansıdı.

8 YAŞINDAKİ TORUNUNUN ÖNÜNDE SALDIRDILAR

Nedim A., yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"O yol onların özel mülkünde değil. Yan evde kalan şahıslar, kiracı olduğumuz için o yoldan geçmememizi söyledi. Oysa bu yolu sitedeki pek çok kişi kullanıyor. Kimseyi rahatsız etmeden yolu kullanıyoruz. Yan evdeki şahıslar bize tepki gösterince kızım ev sahibini arayarak durumu anlattı. Bizim o yolu kullanmak hakkımız var; ancak yan evdeki şahıslar daha uzun bir yoldan geçerek denize gitmemizi istedi. Bu sebeple kendileriyle sözlü tartışma yaşadık. Ancak Mehmet T. bana ağır küfürler etti, ardından da ismini öğrenemediğim 20'li yaşlardaki oğlu küfrederek evden çıkıp üstüme saldırdı. Baba ve oğlu, beni eşim, kızım ve 8 yaşındaki torunumun yanında darbetti. Oğlu boğazımı sıkıp nefes almamı engelledi. Babası da o sırada üstüme saldırdı. Bu sırada kafamı da taşa vurdular. Kendimi kurtarmak için Mehmet T.'nin oğlunun kolunu ısırdım. Kızım ve eşim kavgayı ayıramadı. Komşular sesleri duyup yardıma geldi ve beni kurtardı. Bir yolu bile paylaşmıyorlar. O yolu kullanırken kimseyi rahatsız etmemiştik. Ancak bize hakaret ettiler. Ardından da beni darbettiler. Kafamdan ve kolumdan darbeler aldım. Yüzüm gözüm kan içinde kaldı. Olayla ilgili darp raporu aldım. Kafama dikiş atıldı. Mehmet T.'nin oğlu da, kendimi kurtarmak için kolunu ısırdığım için darp raporu almış".

Kaynak: İHA

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