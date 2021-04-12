Siyer Yarışmasında başarılı olan öğrencilere ödülleri dağıtıldı

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "O'nu Oku O'nu Yaşa" temasıyla düzenlenen Siyer Yarışması'nda başarılı olan Ağrılı katılımcılara ödülleri verildi.

Türkiye geneli düzenlenen ve salgın nedeni ile bu yıl çevrimiçi (online) olarak 25, 26, 27 ve 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Siyer Yarışmasında yüzbinlerce insan ter döktü.

Gerçekleştirilen yarışmada Ağrı'dan 18 katılımcı dereceye girerek çeşitli ödüller almaya hak kazandılar.

Her yıl düzenlenen bir organizasyonla ödüller dağıtılırken bu yıl bu organizasyon geçen yıl olduğu gibi Covid-19 salgını nedeni ile yine gerçekleştirilemedi. Ödülü kazanan katılımcılara okullarında, işyerlerinde yada Peygamber Sevdalıları Vakfı Ağrı İl Temsilciliğinde ödülleri takdim edildi.

Ağrı'da, Türkiye geneli derece yapan 18 kişinin olduğunu ve drone, tablet, kitap seti gibi birçok hediyeler verdiklerini belirten Peygamber Sevdalıları Ağrı İl Temsilciliği üyesi Doğan Özmen, asıl kazancın Peygamberin hayatının öğrenilmesi olduğunu belirtti.

Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vessellem)'in hayatının öğrenilmesinin, öğretilmesinin kendi şiarlarından biri olduğunu kaydetti.

Özmen, "Ağrı Peygamber Sevdalıları olarak gerçekleştirilen yarışmanın ardından organize etmeyi planladığımız programla yarışmada derece yapanlara ödüllerini vermeyi planlıyorduk, yalnız bu salgın süreci nedeni ile bu programımızı iptal etmek zorunda kaldık. Hak sahiplerini ziyaret ettik ödüllerini takdim ettik yâda şubemize teker teker davet ederek ödüllerini teslim ettik. Aslında Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenmek hepimiz için bir kazanç oldu. Dereceye girenler drone, tablet, kitap seti gibi çok sayıda, katılımcıların derecelerine göre hediyeler takdim ettik. Bu hediyelerde onların başarılarının karşılığıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler