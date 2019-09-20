Sivrihisar'ın kurtuluşunun 98. yılı coşkuyla kutlandı

20.09.2019 16:44

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.



Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Tarihte büyük önem arz eden ve Ankara'dan sonra ilk Bakanlar Kurulunun toplandığı Zaimağa Konağında başlayan etkinlikler zafer yürüyüşü ile devam etti. Hükümet Meydanında yapılan kutlamalar Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.



Günün anlam ve önemi hakkında bilgiler veren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü "Ne mutlu ki bize, güzel Sivrihisar'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü birlik, beraberlik içerisinde gurur ve coşku ile kutluyoruz. Sivrihisar vatanı, milleti ve bayrağı için gerektiğinde malını, gerektiğinde canını feda eden kahramanlar diyarıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşında halkımız her türlü imkansızlığa rağmen vatan topraklarımız, bağımsızlığımız şanlı bayrağımız ve ezanlarımız uğruna varını yoğunu ortaya koymuş, işgale boyun eğmemiş, özgürlük için ölmeyi yeğlemiştir. Sivrihisar halkı Milli Mücadelenin birçok aşamasına tanıklık etmiş, bağımsızlığımızın kazanılmasında Anadolu insanının vatanperverliğini, din, vatan, millet ve bayrak sevgisini gayretleri ile ortaya koymuştur. Ecdadımızla ne kadar övünsek azdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizin ve milletimizin aziz evlatlarının önünde saygı ile eğiliyor rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.



Öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterileri ve mehteran takımının konseri ile kutlama programı sona erdi. Kutlamaların ardından restorasyonu tamamlanan Aziz Mahmud Hüdayi Camisinin açılışı gerçekleştirildi.



Programa Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Sivrihisar Hava Meydan Komutanı Ali İnci, Sivrihisar Belediye Bakanı Hamid Yüzügüllü, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA