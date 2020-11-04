Sivillerin bölgeden çıkmasını engellemek isteyen Ermenistan, Laçın-Şuşa yolunu kapattı
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Sivillerin bölgeden çıkmasını engellemek isteyen Ermenistan, Laçın-Şuşa yolunu kapattı

04.11.2020 17:18 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:40
Sivillerin bölgeden çıkmasını engellemek isteyen Ermenistan, Laçın-Şuşa yolunu kapattı

27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırısı sonucu Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmalar haftalardır sürüyor. Ermenistan'ın işgali altında bulunan Laçın-Şuşa yolunun kapatıldığı iddia edildi. Ermenistan bu yolu, bölgedeki sivillerin çıkışını engellemek için kapattığı tahmin ediliyor.

Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarına saldırı düzenlemesinin ardından Azerbaycan Ordusu 27 Eylül'de topraklarını geri almak için operasyon başlatmıştı. Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırılarını püskürtüp Dağlık Karabağ'da işgal edilen bölgeleri özgürleştirmişti. Son bilgilere göre; Ermenistan, bölgedeki sivil çıkışını engellemek için Laçın-Şuşa yolunun kapandığı öğrenildi.

SİVİLLER BÖLGEYE SIKIŞTIRILIYOR

İnsani ateşkesi sürekli ihlal eden Ermenistan, bölgedeki en stratejik nokta olan Laçın-Şuşa yolu kapattığı iddia edildi. Laçın-Şuşa yolunun kapanması sivil halkın bölgeden çıkışını engellemek olarak yorumlanıyor.

Sivillerin bölgeden çıkmasını engellemek isteyen Ermenistan, Laçın-Şuşa yolunu kapattı

AZERBAYCAN ORDUSU İLERLİYOR

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa, Hankendi ve stratejik Laçın Koridoru yönünde önemli ilerleme kaydetmişti. Şiddetlenen çatışmalarda Ermenistan'a ait hedefler vurmuştu.

LAÇIN KORİDORU NEDİR?

Laçın Koridoru, Azerbaycan'ın sınırları içinde bulunan bölgede, Ermeni güçleri tarafından işgal edilen ve Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'a bağlayan geçit bölgesi. Ermenistan tarafından işgal edilen bölge, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Laçın Rayonu'nun bir parçasıdır.

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