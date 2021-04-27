Siviller, yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli bölgelere göç etmeye başladı
Slogan atarak yürüyüş yapılması Askerlerden detaylar Sivillerin eşyalarını araçlarına yüklemesinden detaylar Eşya yüklü araçlarla göç edenler MOGADİŞU - Somali'de muhalefet ve iktidar arasında seçimlere ilişkin yaşanan anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesi üzerine, başkent Mogadişu'daki...
Slogan atarak yürüyüş yapılması
Askerlerden detaylar
Sivillerin eşyalarını araçlarına yüklemesinden detaylar
Eşya yüklü araçlarla göç edenler MOGADİŞU - Somali'de muhalefet ve iktidar arasında seçimlere ilişkin yaşanan anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesi üzerine, başkent Mogadişu'daki siviller, yanlarına aldıkları eşyalarla daha güvenli bölgelere göç etmeye başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadak Mohamed Mohamud