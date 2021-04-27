Siviller, yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli bölgelere göç etmeye başladı
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Siviller, yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli bölgelere göç etmeye başladı

Anadolu Ajansı / Sadak Mohamed Mohamud - Haberler | Güncel

Slogan atarak yürüyüş yapılması Askerlerden detaylar Sivillerin eşyalarını araçlarına yüklemesinden detaylar Eşya yüklü araçlarla göç edenler MOGADİŞU - Somali'de muhalefet ve iktidar arasında seçimlere ilişkin yaşanan anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesi üzerine, başkent Mogadişu'daki...

Slogan atarak yürüyüş yapılması

Askerlerden detaylar

Sivillerin eşyalarını araçlarına yüklemesinden detaylar

Eşya yüklü araçlarla göç edenler MOGADİŞU - Somali'de muhalefet ve iktidar arasında seçimlere ilişkin yaşanan anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesi üzerine, başkent Mogadişu'daki siviller, yanlarına aldıkları eşyalarla daha güvenli bölgelere göç etmeye başladı.

Siviller, yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli bölgelere göç etmeye başladı
Siviller, yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli bölgelere göç etmeye başladı
Siviller, yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli bölgelere göç etmeye başladı
Siviller, yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli bölgelere göç etmeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadak Mohamed Mohamud

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