Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden "Lavanta Kokulu Teke Yöresi" projesine destek
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Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden "Lavanta Kokulu Teke Yöresi" projesine destek

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden 'Lavanta Kokulu Teke Yöresi' projesine destek
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneğinin hazırladığı "Lavanta Kokulu Teke Yöresi" adlı projenin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce destekleneceği bildirildi.

Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneğinin hazırladığı "Lavanta Kokulu Teke Yöresi" adlı projenin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce destekleneceği bildirildi.

Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler ile maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesinin amaçlandığı proje hakkında açıklamada bulunan dernek başkanı Havali Özdemir Şahin, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve sosyal girişimcilik konularına katkı sağlamayı istediklerini ifade etti.

Osmaneli ilçesinde çiftçilere ait atıl tarım arazilerini işlenebilir ve etkin hale getirerek, Teke Yöresi'nin sahip olduğu ekonomik katma değeri yüksek kekik ve lavanta yetiştiriciliğini teşvik edeceklerini belirten Şahin, "Bilecik'te kırsal turizm olarak lavanta bahçesi turizmi, karavan ve bungalov turizminin geliştirilmesini sağlayarak, İstanbul-Antalya kara yolunda planlanan arazi tesisinin gelip geçen yolcuların bir uğrak noktası haline gelmesini sağlamanın yanında arıcılığın gelişmesine de katkı sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ da proje kapsamında 15 kadının istihdam edileceğini duyurarak, "Proje kapsamında, istihdam edilecek 15 kadına lavanta ve kekik dikimi ile ilgili eğitim verilecek. Bilecik bölgesinde ekonomik getirisi olan alternatif tarımsal ürünlerin tanıtılmasına ve yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanlığınca kabul edilen ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek projenin protokolünü Vali Yardımcısı Karadağ ve dernek başkanı Şahin imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden "Lavanta Kokulu Teke Yöresi" projesine destek - Haberler
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