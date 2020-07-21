Siverek'te muhtarlar hizmet için belediye önünde oturdu
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Siverek'te muhtarlar hizmet için belediye önünde oturdu

Siverek'te muhtarlar hizmet için belediye önünde oturdu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Merkez Mahalle Muhtarları hizmet alamadıkları gerekçesiyle Siverek Belediyesi binası önünde seslerini duyurmak amacıyla toplandı.

21.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:07

Siverek'te muhtarlar hizmet için belediye önünde oturdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Merkez Mahalle Muhtarları hizmet alamadıkları gerekçesiyle Siverek Belediyesi binası önünde seslerini duyurmak amacıyla toplandı.

Belediye hizmet binası önünde toplanan ve sessizce oturan muhtarları, Belediyi Başkanı Şeyhmus Aydın ve Başkan yardımcısı Cumali Karavar ziyaret etti. Sorun ve şikayetlerini başkana ileten muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın kendileriyle çözüm odaklı bir toplantı yapmayana kadar her gün bir saat belediye önüne gelip oturacaklarını belirttiler. Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, "Muhtarlara kapısının her zaman açık olduğunu ve kendi odasında bu toplantıyı gerçekleştirebileceklerini' belirterek," Bazı sorunlar Büyükşehirle alakalı ama bunları da sürekli kendilerine iletiyor ve takipçisi oluyoruz. Dün dahi Zeynel Başkan buradaydı ve kendisiyle verimli bir toplantı yaptık. Bu sıkıntıları ilerde ki zamanlarda ve en kısa zamanda çözeceğimize inanıyorum. Bazı sorunlar uzun vadeli sorunlardır, bunlar birden çözülemez, ondan dolayı kısa ve uzun vadeli sorunları tespit etmiş ve bunları çözmek için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli çalışmamız devam ediyor" dedi. Sorun ve çözüm noktasında belediyenin tüm imkanlarını kullandıklarını ama pandemi süreci nedeniyle bazı aksaklıkların yaşandığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar," Muhtarlarımız ne zaman isterlerse Büyükşehir Belediye Başkanımızla toplantı tertipleyebiliriz, bunda bir sorun yok. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanımıza taleplerimizi iletmişiz ve bu sorunların çözülmesi için çalışmalar başlatılmış. Eksiklikler tabi vardır ve olacak ama bunları da yapacağımız istişareler noktasında çözmeyi amaçlıyoruz. Biz muhtarlarımızla bu toplantıyı istişare olarak görüyor ve bu istişareler noktasında inşallah daha fazla bir diyalog kuracağımızı umut ediyoruz. Muhtarlarımıza ve halkımıza her zaman kapımız sonuna kadar açık ve elimizden gelen tüm imkanları onlar için seferber etmeye hazırız" dedi. Bir saat süren oturma sonrasında muhtarlar adına açıklama yapan Siverek Muhtarlar Derneği Başkanı Şeyhmus Çelik," Biz burada tüm mahalle muhtarları olarak Siverek halkını temsilen gelmiş bulunmaktayız. Siverek Belediye Başkanı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanları bizi kale alana kadar her gün buraya gelip bir saat sesiz sedasız, saygılı bir şekilde oturacağız. Belediye Başkanımız bizi ziyaret etti ve bugünden sonra görüşelim dedi, bizde tamam görüşelim dedik. Çünkü biz çözüm odaklıyız, çözüm olduğu zaman, biz her zaman, bu çözüme her zaman varız. Yalnız Siverek ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanları her iki birim amirleri ve genel müdürlerimizle karşımızda oturmalı ve bu toplantı sorunları çözme noktası odaklı olacak. Bu şekilde olursa her zaman çözüme varız. Başkanları seçen halktır ve lütfen başkanlar kalkıp Siverek halkının yanında dursunlar" diye konuştu

Muhtarlar Derneği Başkanı Çelik, süreçte merkez mahalle muhtarları geldiğini, sorunları çözüm bulunmadı taktirde, kırsal mahalle muhtarlarının da belediye önünde oturmaya geleceklerini" belirtti.

Bir saat Belediye Hizmet Binası önünde oturan muhtarlar, sesiz bir şekilde dağıldı.

Siverek'te muhtarlar hizmet için belediye önünde oturdu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
VATANDAŞ: Başta Şehmus muhtardan ve tüm muhtarlarımız dan Allah razı olsun.uzerlerine düşeni yapmışlar. Urfa ve Siverek'te yapılacak en büyük hizmet Kayyum atamaktir.
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