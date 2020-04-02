Siverek Kapalı T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs tedbirleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Kovid-19'a karşı, ceza infaz kurumundaki personel, hükümlü ve tutukluların korunması, salgının yayılmasının engellenmesi için çeşitli tedbirler alındı.

Bu kapsamında kuruma giriş yapan herkesin ateşi ölçüldükten sonra sosyal mesafe kuralına uyularak dezenfekte ediliyor. Daha sonra eldiven ve maske verilen personel görev noktalarına alınıyor.

Tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlülerin kaldığı odaların dezenfektesi ise düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca, ring ve personel araçları da her kullanımdan önce ve sonra dezenfekte ediliyor.

Cezaevlerine kabul işlemleri sırasında yeni gelen tutuklu ve hükümlülere sağlık kontrolünün ardından herhangi bir hastalık belirtisi gösterenler hastaneye sevk edilerek odalara girişine ise izin verilmiyor. Tedavisi tamamlanan tutuklu ve hükümlüler 14 günlük tek kişilik bölümde tutuluyor.

Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle önlemleri en üst düzeye çıkardıklarını belirtti.

İnfaz koruma memurlarına, tutuklu ve hükümlülerin sağlıklarının korunması amacıyla karantina uygulandığını aktaran Sevgili, şöyle konuştu:

"Memurlarımız 15 gün boyunca cezaevinde diğer 15 gün ise kaymakamlık tarafından tahsis edilen yurtta kalacak. Aldığımız önlemler neticesinde koronavirüsün cezaevine girmesini engellemek amacındayız. Bunun yanı sıra cezaevinde 5 ayrı karantina odası oluşturduk. İlk tutuklamanın ardından gelen kişiyi ilk 15 gün birinci karantina odasına ardından ikinci karantina odasına alıyoruz ki Bakanlığımız bu süreci iyi yönetti. Arkadaşlarımız 15 gün boyunca cezaevinden hiç çıkmayacak. Bu süreci en iyi şekilde yürütüp virüsün hiçbir şekilde cezaevlerimize girmemesi için çaba göstereceğiz."

Kaynak: AA