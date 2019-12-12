Sivasspor aşkı, 3 bin 500 km'yi aştı

12.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:10

Afganistan'ın başkenti Kabilde yaşayan 11 yaşındaki Eyoub Mohammad Turkman, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın davetiyle 3 Bin 500 kilometre mesafeyi aşarak Sivasspor-Fenerbahçe maçını izlemek için Sivas'a geldi.

Süper Lig lideri Sivasspor sevgisi ülke sınırlarını aştı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşayan küçük Eyoub Mohammad Turkman, Sivaslı Serkan Durmaz tarafından kendisine hediye edilen Sivasspor formasından etkilenerek Sivasspor'un fanatik bir taraftarı oldu. Turkman sosyal medya üzerinden Sivas Valisi Salih Ayhan'a seslenerek Sivas Sporun bir müsabakasını izlemeyi arzuladığını söyledi. Sivas Valisi Salih Ayhan, sıkı Sivasspor hayranı Turkman'ın bu çağrısına duyarsız kalmadı. Ayhan Turkman'ı geçtiğimiz aylarda Sivasspor'un maçını izlemeye davet etti. Sivasspor- Fenerbahçe müsabakasını izlemek için Turkman ve ailesi yaklaşık 3 bin 500 km mesafeyi kat ederek hava yoluyla Sivas'a geldi. Turkman ailesi ilk iş olarak Vali Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Turkman ailesi memleketlerinden getirdikleri hediyeleri Vali Ayhan'a takdim etti.

Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "Aylar önce Muhammet kardeşimizin çok güzel bir mesajı geldi bize ve bu mesaja kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Benden önce Sivas halkının büyük bir heyecanı oluştu. Sivas halkının bu heyecanına kayıtsız kalmamız hiç mümkün değildi. Dolayısıyla Sivasspor sevgisinin sınırlar ötesini aşması oralarda anlam bulması bizleri mutlu etti. Muhammet kardeşimiz sosyal medyada 'Sivas'ı çok seviyorum, Sivasspor'u çok seviyorum Vali Amca beni Sivasspor'un maçına götürür müsün' dedi. Bizde talebine karşılık verdik. Sivas halkınında talebi üzerine Sivas Valiliği olarak Belediye başkanımızla da birlikte davet ettik. Tabi bu davetimize öncelikle karşılık verdiği için Muhammet kardeşimizi güzel kardeşleriyle ve ailesiyle birlikte misafir ettik. Zaten tarihsel bir birlikteliğimiz var geçmişte beri Afganistan-Türkiye kardeşliği var. Bu kardeşliğin beklide güzel yansımalarından birini yaşıyoruz. Bir hafta boyunca bu güzel aileyi misafir edeceğiz, birlikte gezeceğiz ve hafta sonu Sivasspor-Fenerbahçe maçını da birlikte izleyeceğiz" dedi.

"30 BİNE YAKIN SEYİRCİ İLE STAT DOLACAK"

Vali Ayhan, Fenerbahçe maçında 30 bine yakın seyirci ile stadyumun dolacağını belirterek, "İnşallah stadyumumuz da tamamen dolu olacak kapalı gişe olacak adeta. Güzel de bir galibiyetle de Muhammet kardeşimizin gönlündeki Sivasspor aşkı da daha fazla büyüyerek memleketine geri dönecek. Sivasspora olan aşkının farklı ülkelere yansıması kardeş ülkelere yansıması bizleri mutlu ediyor. İnşallah burada bu güzel kardeşlerimiz, evlatlarımız güzel günler geçirecek, unutulmayacak anlar yaşayacaklar ve hayatlarında Sivas sevgisi, Türkiye sevgisi her daim var olacaktır. Sivasspor'lu oyuncularımız şunu bilsin ki bu 30 bine yakın bir taraftar kitlesiyle bu hafta stadyumumuz dolacak. Çok büyük bir destek ve coşku var. Bu bilinçle oynamalarını özellikle istiyoruz" dedi.

TURKMAN AİLESİ İSE SİVAS'TA OLDUKLARI İÇİN MUTLU OLDUKLARINI DİLE GETİRDİLER.

Pazar günü oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçını da tribünden izleyecek olan Eyoub Mohammad Turkman ve ailesi 4 gün boyunca Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuğu olarak Sivas'ta misafir edilecek.

(Veysel Korkmaz - Bora Kara/İHA)

Kaynak: İHA