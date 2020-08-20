SİVAS Yetiştirilen Kangal köpeklerinin soyları, çıkarılacak kimlikle takip edilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİVAS Yetiştirilen Kangal köpeklerinin soyları, çıkarılacak kimlikle takip edilecek

Yetiştirilen Kangal köpeklerinin soyları, çıkarılacak kimlikle takip edilecekSANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Sivas Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında yapılan Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi'nin inşası...

20.08.2020 13:56 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:08

Yetiştirilen Kangal köpeklerinin soyları, çıkarılacak kimlikle takip edilecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Sivas Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında yapılan Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi'nin inşası devam ediyor. Merkez tamamlandığında yetiştirilen Kangal köpeklerinin doğdukları andan itibaren soyları, çıkarılacak olan kimliklerle takip edilecek. Yapımı devam eden tesis 2021 yılında hizmete açılacak.

Merkeze bağlı Çelebiler köyü Meraküm mevkisinde yaklaşık 43 dönümlük arazi üzerine 7 milyon liraya mal olacak Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi'nin inşası sürüyor. Kangal köpeklerinin genlerinin korunması ve ıslah edilmesi amacıyla yapılan merkezde üretilen köpekler teknolojik olarak çipler ile takip edilip, soy ağacı korunacak. Deri altına yerleştirilecek çiplerde köpeklerin doğum tarihi, anne ve baba ismi, geçirdikleri hastalıklar gibi bilgiler yer alacak. Hayvanların kaybolması halinde de takipleri bu çip sayesinde yapılabilecek. Merkezde doğan her köpeğin doğumdan itibaren ayrıca kimlik kartları olacak. Kimlik kartları sayesinde köpeğin ırkı ve bu ırkın saflığının muhafazası, soyunun devamının kontrolü ve raporlanması sağlanacak. Merkez açıldığında her yıl safkan 400 Kangal köpeği yetiştirilecek.

'MARKA DEĞERİMİZİ MUHAFAZA EDECEĞİZ'

Vali Salih Ayhan, yapımı devam eden merkezde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kangal köpeği denildiği zaman akıllara sadece Sivas'ın geldiğini ve bu değerin korunması gerektiğini belirten Vali Salih Ayhan, Özellikle bu köpeğimizin uluslararası alanlarda bilinirliği ve tanınırlığı olması nedeniyle bu bir tek merkezde üretiminin yapılması, yönetilmesi, eğitiminin yapılması, korunması arzu ediliyordu. Bununla ilgili de Avrupa Birliği büromuz ORAN Kalkınma Ajansımız ile birlikte, Sanayi Bakanlığımızın destekleriyle, İl Özel İdaremizin ana yürütücü kurumu olarak burada güzel bir proje yapılmaktadır. Buradaki projemiz marka değerimizi muhafaza etmek, neslini korumak, gelecek kuşaklara aktarmaktır. Kangal köpeği çiftlikleri oluşuyor. Dolayısıyla bir rant oluşuyor. Bunu daha bilimsel bir yöntemle daha nitelikli bir şekilde daha emin ellerde güvenli bir şekilde bunun üretiminin korunması, ıslah edilmesi ve takibinin yapılması gerekmektedir. İlimizde yaklaşık 20'ye yakın çiftlik var. Burası bir merkez olacak. Hepsini yönetecek onları bilinçlendirecek ve bilgilendirecek. Bizde kültürel ırkımızı Sivas'ın marka değerini inşallah emin ellere alarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Burası çok boyutlu bilimsel bir proje. Bu proje içerisinde müze, restoran, açık ve kapalı padoklar var. Gezinti alanları var. Ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılacağı alanlar var. Özellikle Kangal Akkaraman koyunu içinde doğal bir yaşam alanı oluşturarak Kangal köpeğimizle bütünleştirmiş olacağız. Dolayısıyla doğal bir yaşam alanı olacak dedi.

'DOĞAN HER KÖPEĞİN SOYU TAKİP EDİLECEK'

Kangal köpeğinin geninin korunması için her doğan köpeğin derisinin altına çip yerleştirileceğini ifade eden Vali Ayhan, Burada birçok maksadımız var. Bir genin korunması, bu ırkın ıslah edilmesi, marka değerinin muhafaza edilmesi, bir istihdam alanının oluşturulması ilimizin de bilinirliği ve tanınırlığını arttırmak güvenli bir şekilde pazarlamaktadır. Burada online satış da olacak. Özelikle çipli takip sistemiyle de bu markamızı koruyacağız. Kangal köpeği doğduğu andan itibaren ona bir kimlik verilecek ve soyu da takip edilecek. Tamamen teknolojik bir sistem olacak. Kangal köpeği dünyanın neresinde olursa olsun onun gelişimi, değişimi, takibi, hangi durumda olduğu takip edilmiş olacak. Dolayısıyla da Kangal köpeğiyle ilgili yapılacak olumsuz müdahaleleri engellemiş olacağız diye konuştu.

2021'DE HİZMETE AÇILACAK

Merkezde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Vali Ayhan, 2021'in başlarında burayı hizmete açmayı düşünüyoruz. Bu sene koronavirüs nedeniyle biraz işlerde yavaşlama olsa da bu işimizde pek aksama olmadı. İnşallah 2021'in en geç haziran ayında burayı hizmete alacağız ifadelerini kullandı.

SİVAS Yetiştirilen Kangal köpeklerinin soyları, çıkarılacak kimlikle takip edilecek

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu Ekonomi
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Güncel
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Politika
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ekonomi
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı...
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar Ekonomi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi 3. Sayfa
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el koydu
İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el koydu
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
PAOK-Beşiktaş maçının hakemi Doveri'nin Yunanistan'da görev aldığı ortaya çıktı
PAOK-Beşiktaş maçının hakemi Doveri'nin Yunanistan'da görev aldığı ortaya çıktı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Muharrem İnce Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Sezen Aksu Nihat Doğan Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Adana Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: SİVAS Yetiştirilen Kangal köpeklerinin soyları, çıkarılacak kimlikle takip edilecek - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 14:42:09. #1.14#
title