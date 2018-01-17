Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 2017 yılı mali destek programları kapsamında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Tuğrul Ayana, Şarkışla ve Altınyayla ilçelerinden sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

ORAN Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Uzmanı Serdar Arslan, 2017 yılı mali destek programları hakkında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bilgilendirdi.

Ajansın mali destek programları kapsamında, "Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik, "Yeni ve Yenilebilir Tarım Uygulamaları", Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi" konularında katılımcıları bilgilendiren Arslan, yapılacak projeler için son başvuru tarihinin 16 Mart olduğunu ifade etti.

Gemerek Müftüsü Kılıç görevine başladı

Sivas'ın Gemerek ilçesine müftü olarak atanan Harun Kılıç, görevine başladı.

Kılıç, Kayseri, Malatya ve Yozgat'ta çeşitli görevlerde bulunduğunu belirterek, "Tomarza ilçesi ve Gemerek ilçesi birbirine benzer ilçeler. Gemerek'i de çok sevdim. Bizler bu toprakların insanı olarak bu topraklarda hizmet etmekten memnunuz. İlçe halkı da çok sıcak kanlı insanlar. Hedefim 7 yıl buraya hizmet etmek." dedi.