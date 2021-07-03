Sivas'tan Divriği'ye İstiklal Marşı yolculuğu
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Sivas'tan Divriği'ye İstiklal Marşı yolculuğu

Sivas'tan Divriği'ye İstiklal Marşı yolculuğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100.yılı münasebetiyle düzenlediği geziler kapsamında 200 öğrenci ve 40 öğretmenden oluşan kafileyi Divriği'ye gönderdi.

Sivas Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100.yılı münasebetiyle düzenlediği geziler kapsamında 200 öğrenci ve 40 öğretmenden oluşan kafileyi Divriği'ye gönderdi.

Sivas Belediyesi gençlerin milli değerleri benimsemesi ve kurtuluş mücadelesinin manevi atmosferinin gençlere aktarılması amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile organize edilen etkinlik kapsamında 1-2 Temmuz tarihlerinde ilde kitap okuma ve çeşitli aktivitelere katılan 200 öğrenci ve 40 öğretmenden oluşan kafile Divriği ilçesini ziyaret ederek İstiklal Marşı'nın yazılma süreci hakkında bilgiler aldı. "Sivas'tan Divriği'ye İstiklal Marşı Yolculuğu" isimli programla Eğitimci Yazar Tahir Fatih Andı tarafından öğrencilere raybüs yolculuğunda kurtuluş mücadelesi döneminde Mehmet Akif Ersoy'un gerçekleştirdiği mücadeleyi ve İstiklal Marşı sürecin öğrencilere aktardı. Ardından Sivas Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sanatçılar öğrencilerin istekleri doğrultusunda keyifli bir yolculuk gerçekleştirdi. Yolculuğun ardından Divriği ilçesini gezme fırsatı bulan öğrenciler Unesco Kültür Mirası listesinde yer alan Tarihi Divriği Ulucami başta olmak üzere Divriği Kalesini ve Nuri Demirağ Müzesini ziyaret ettiler. Program öğrencilerin İstiklal Marşını okumasıyla son buldu.

"Yarının yöneticileri sizler olacaksınız"

Sivas Tren Garından düzenlenen uğurlamaya katılan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin burada yaptığı açıklamada, "Belediyecilik hizmetlerimizin tamamını yerine getirirken gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz bu tür etkinliklerin anlamı çok daha farklı oluyor. Bu etkinlikle gençlerimize kültürel tarihi bölgelerimizi gezme görme fırsatı tanırken raybüs ile gerçekleştireceğimiz yolculuğu da anlamlandırmak adına Tahir hocamızla birlikte İstiklal Marşı okumaları gerçekleştiriyoruz. Gençlere dokunan her projeye destek olacağız. Önümüzdeki süreçlerde farklı programlarda sizlerle bir arada olacağız. Bizler bu makamlardan çekilirken bu makamlara sizler geleceksiniz yarının yöneticileri sizler olacaksınız. Bize düşende imkanları insan merkezli milli ve manevi değerlere haiz bir gençlik yetiştirmek üzere sizlerin emrine sunmak" dedi. - SİVAS

Sivas'tan Divriği'ye İstiklal Marşı yolculuğu
Sivas'tan Divriği'ye İstiklal Marşı yolculuğu
Sivas'tan Divriği'ye İstiklal Marşı yolculuğu
Sivas'tan Divriği'ye İstiklal Marşı yolculuğu
Sivas'tan Divriği'ye İstiklal Marşı yolculuğu
Sivas'tan Divriği'ye İstiklal Marşı yolculuğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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