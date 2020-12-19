Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
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Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı

19.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:59
Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının yaşam alanlarına kuru mama bırakıldı.

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının yaşam alanlarına kuru mama bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile koronavirüs ile mücadele kapsamında iki gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da katılımı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için kuru mama bıraktı. Özellikle sokak hayvanlarının yoğun görüldüğü Sivas Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki mama kaplarına mama bırakıldı. Etkinlikte konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Biz doğayı hayvanlarla birlikte paylaşıyoruz, birlikte taşıyoruz. Onların da bir hakkı var. 'Yaratılanı severiz yaratandan ötürü' diye bir söz vardır. Bu noktada bu canlıların haklarını korumakta bizlerin hem insanı hem de İslami görevleridir. Bugün farkındalık oluşturmak içinde arkadaşlarımızla birlikte 17 besleme noktasına yem, yiyecek bıraktık. Hayvan severlerimize, teşekkür ediyoruz. İlimizde bu noktada hakikaten güzel bir duyarlılık ve farkındalık var. Hiçbir hayvanımız insanımıza öz olarak bakmakla birlikte yine bu kapsamında insanlığa hizmet eden bu tür canlılara bakmak onların hakkını hukukunu gözetmek bizlerin vazifesidir. Herkesi bu duyarlılığa davet ediyorum. Biz içeride sıcak, rahat ortamda yaşarken bu canlıların açta açıkta kalması bizim yaşama gayelerimize de aykırıdır. Herkesi sahipsiz hayvanlara bakmaya, muhafaza etmeye davet ediyoruz" dedi.


- Sivas
Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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