Sivas'ta Polis Adaylarının Mezuniyet Sevinci

'Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi 26. Dönem Mezuniyet Töreni' düzenlenen programla gerçekleştirildi.

'Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi 26. Dönem Mezuniyet Töreni' düzenlenen programla gerçekleştirildi.

8 ay süren eğitimlerinin ardından 254 erkek polis adayı, mezun olmanın ve mesleğe adım atmanın haklı gururunu yaşadı. Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polis adaylarının eğitim sürecini anlatan video tanıtım filmi ile devam etti. Törende dönem birincisi olan Semih Arınk'ın konuşmasının ardından Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar polis adaylarına hitap etti.

-Dürüstlükten Taviz Vermeyen Polisler Yetiştireceğiz

Kadir Yırtar, "Milletimizin canını ve namusunu korumak ve ülkemizin iç güvenliğini sağlamak çok ciddi ve şerefli görevi üstlenen teşkilatımızın sunmuş olduğu güvenlik hizmetlerinin kalitesi elbetteki donanımlı kaliteli insan gücü ile doğru orantılıdır. Bu doğrultuda devletimize ve milletimize sadakatli, her şart ve zeminde dürüstlükte taviz vermeyen polisler yetiştirmektir. " dedi.

-Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz Başarısını Sürdürüyor

Vali Salih Ayhan ise "Verilen eğitimlerin sonrasında düzenlenen mezuniyet töreninde yeniden bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Ailesi tarafından sizlere teslim edilen bu gençlerimizi eğiterek, yarınlara hazırladınız. İnanıyorum ki onları, ülkemize en iyi, en başarılı şekilde hizmet için yetiştirdiniz. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. 2009 yılından beri hem ulusal hem de uluslararası eğitimler veren Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz nitelikli personeli, yüksek standartlı teknik altyapı ve donanımıyla yeni hedeflere kararlılıkla yürümektedir.

Bu doğrultuda her geçen gün artan bir performansla gelişim, değişim, dönüşüm esaslı eğitimlerimizi sürdürüyor ve dünya ölçeğinde de saygınlığımızı giderek artırıyoruz. Müdürlüğümüz tarafından; Afgan İslam Cumhuriyeti ile imzalanan Mutabakat Muhtırası kapsamında 2011-2020 tarihleri arasında toplam 3810 (Afgan Kadın-Erkek) öğrenciye, 1763 Suriye Görev Gücü personeline genel olarak; uluslararası eğitim kapsamında 5573 öğrenciye ve Türk eğitimine yönelik de 554 öğrenciye olmak üzere toplamda 6127 öğrenciye eğitim verilmiştir. " dedi.

-Vali Ayhan, Sizler Onurlu Bir Görevi İfa Edeceksiniz

Vali Salih Ayhan, "Bugün aramıza katılan 254 erkek polis adayımız da milletimizin milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerleri ile bütünleşmiş olarak, ülkemizin huzur ve güvenliği için üstlendiği sorumluluğun bilinciyle, bu kutsal vazifeyi layıkıyla yerine getirmenin gayretinde olacaktır. Emniyet teşkilatının her bir mensubu gibi, sizler de milletimizin gönül huzuruyla kafasını yastığa koyup güvenle uyanması için ülkemizin dört bir yanında görev yapacaksınız. Aldığınız eğitim ve kazandığınız donanımla insan haklarına saygılı, hukuka bağlı ve vatandaş odaklı bir yaklaşımla, mesai mefhumu olmaksızın her şart ve koşulda birlik ve bütünlüğümüz için görevinizi ifa edeceksiniz. Bizler sizlere güveniyoruz. Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata bağlı olmayın. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır; O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.

-Polislerimize Görevlerinde Başarılar Diliyorum

Vali Ayhan, polis adaylarına başarılar dileyerek, "Gücünüzü mutlaka adaletten, hukuktan, haktan ve halktan alın. Unutmayınız ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Size sığınanlara kapınızı, kucağınızı ve kalbinizi daima açık tutun. Allah görevinizi hayırlı kılsın. Hayatın tüm başarıları sizlerle olsun. " ifadelerini kullandı.

Dereceye Giren Polislere Çeşitli Hediyeler Verildi

Konuşmaların ardından Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi 26. Dönem birincisi Semih Arınk, yaş kütüğüne ismini çaktı. Törende dereceye giren ilk üç polis adayına il protokolü tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yemin töreninin ardından polis adayları hep birlikte kepleri havaya atarak, mutluluklarını paylaştı.

Törene, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdür Vekili Oğuz Lale de katıldı.

Kaynak: Habermetre