Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı var, 8'inin durumu ağır - Haberler

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Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı var, 8'inin durumu ağır

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 8'i ağır, 34 kişi yaralandı.

Korkunç kaza sabah saat 05.30 sıralarında Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. İstanbul- Diyarbakır seferini yapan R.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

34 KİŞİ YARALANDI, 8'İNİN DURUMU AĞIR

Kazada otobüste bulunan 34 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas ve Gürün ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yolda önlem alan polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte kaza yerinden görüntüler;

Sivas'ta otobüs kazası 34 yaralı

Sivas'ta otobüs kazası 34 yaralı

Sivas'ta otobüs kazası 34 yaralı

Sivas'ta otobüs kazası 34 yaralı

Sivas'ta otobüs kazası 34 yaralı

Sivas'ta otobüs kazası 34 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - 3. Sayfa

Diyarbakır, İstanbul, Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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