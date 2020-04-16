Sivas'ta köy yolları 8 bin 759 kez ulaşıma açıldı
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Nebi Kaya, Sekreter, Sivas, Güncel

Sivas'ta köy yolları 8 bin 759 kez ulaşıma açıldı

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını dolayısıyla alınan önlemler ve iş akışını değerlendirmek üzere birim müdürleri ile video konferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi.

16.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:38
Sivas'ta köy yolları 8 bin 759 kez ulaşıma açıldı

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını dolayısıyla alınan önlemler ve iş akışını değerlendirmek üzere birim müdürleri ile video konferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi.

Birebir telefon görüşmeleri ile işlerin takip edildiğini ancak video konferans aracılığıyla tüm birim müdürleri ile bir araya gelindiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Genel Sekreter Kaya, şehirde 2019-2020 sezonu karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarının 8 bin 759 kez ulaşıma açıldığını söyledi.

Kış sezonunun tamamlandığını ifade eden Kaya, "Geride bıraktığımız kışın bereketli geçtiğini düşünüyorum. Baharla birlikte yeni çalışma sezonuna giriyoruz. Öncelikle hak edenin hakkını vermek, emek eden arkadaşlarıma şükranlarımı sunmak isterim. Bu zorlu coğrafyada, bu kadar çok yerleşim biriminin olduğu alanda, iklim şartlarının sert ve değişkenlik gösterdiği bu coğrafyada, karla mücadele edip yolların her daim açık tutulmasını sağlamak, önemli bir marifettir. Her türlü başarıyı yakaladığımızı yürekten ifade etmek isterim. Bu bir ekip işi, birliktelik işidir. Sahada çalışan işçimizden operatörümüzden, koordine eden müdürümüze kadar, herkesin çok büyük emekleri var. Bir kez daha emek eden arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. 7 bin 382 kilometre yol ağında başarılı çalışmalar gerçekleştirildi ve 8 bin 759 defa köylerimizin yolları açılmış oldu. Artık baharı yaşıyoruz. Yeni sezona büyük hızla gireceğiz" dedi.

"Sivas İl Özel İdaresi Sivas'ın kalbidir"

Korona virüs salgını nedeniyle gerekli tedbirleri almakla beraber hiçbir zaman çalışma azminin kaybedilmeyeceğini kaydeden Kaya, "Kaldığımız yerden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü şunu biliyoruz ki, Sivas İl Özel İdaresi Sivas'ın kalbidir. 7'den 70'e herkese hizmet götürüyor. Bugün Vefa Destek Hatlarıyla olsun, bu süreçteki diğer çalışmalarda olsun, Sivas İl Özel İdaresi olarak bütün varlığımızla, bütün personellerimizle yine sahada görev alıyoruz. Arkadaşlarımız bu çalışmalarda da büyük sorumluluk yerine getiriyorlar. Bu kapsamda devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza ulaştırmak adına büyük gayret gösteriyorlar. Biz hiçbir zaman bizlere tevdi edilen vazifelerden kaçmadık. Hiçbir zaman sorumluluk üstlenmekten geri kalmadık. Bunu hep birlikte yaptık. Bunun karşılığı olarak da milletimizin hayır duasını hep yanı başımızda hissettik. Şükürler olsun, yine kazadan beladan uzak bir sezonu geride bıraktık. Bizler bu şehrin her türlü kademesinde ve her türlü sektöründe faaliyet yürütüyoruz. İnşatta varız, yolda varız, suda varız, restorasyonda varız. Olmadığımız bir yer yok. Yeri geliyor diğer kurumlarımıza kamu faaliyetlerinde destek oluyoruz. Bu da bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır" diye konuştu.

"Makinelerimizin çarklarını döndüreceğiz"

Kış sezonunun sona erdiğini kaydeden Kaya, "Kış sezonu boyunca sahadaydık. Ancak masada da çalışmalarımızı değerlendirdik, projelerimizi hazırladık. Hazırlanan projelerimizin ihalelerini gerçekleştirdik. Devam eden süreçte oluşum aşamasında olan projelerimizde var. Bunları da en kısa sürede hayata geçireceğiz. Önceliğimiz her zaman sağlık ve hijyen içerisinde faaliyetlerimizi idame ettirmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayladığı KÖYDES projesini uygulayacağız. 66 milyon liralık büyük rakam ilimize tahsis edildi. Bu kapsamda yapılacak olan faaliyetleri birlikte organize edeceğiz. İlçelerimizde ve merkez ilçede yapılan kararları mütalaa ederek, doğruyu yapma gayreti içerisinde olacağız. Bu hususta yatırımcı şube müdürlüklerimiz en iyi şekilde alınacak kararların uygulanabilirliği üzerine çalışmalarını gerçekleştirmelidir. İlçelerimizde kaymakamlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. İlgili birim müdürleri ile bu hususta bir toplantı gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızda hiçbir aksama olmayacak. Yine sahada olacağız. Projelerimizi üreteceğiz. Makinelerimizin çarklarını döndüreceğiz ve uygulamasını da sahada gerçekleştireceğiz. Sivas İl Özel İdaresi büyük bir tecrübeye sahip ve çalışmalarını nitelikli bir şekilde yürütüyor. Bir kez daha emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Genel Sekreter Kaya'nın ardından, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal ve birim müdürleri, iş akışı ile koordinasyonu gerektiren durumlarla ilgili söz aldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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