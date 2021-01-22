Sivas'ta kedi besleyenler ve beslemeyenlerde 'kör eden parazit' araştırması
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Sivas'ta kedi besleyenler ve beslemeyenlerde 'kör eden parazit' araştırması

22.01.2021 12:42 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:00
Sivas'ta kedi besleyenler ve beslemeyenlerde 'kör eden parazit' araştırması

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir çalışmayla, evinde kedi besleyenler ve beslemeyenler arasında toksoplazma paraziti (kör eden parazit) kıyaslaması yapılacak.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir çalışmayla, evinde kedi besleyenler ve beslemeyenler arasında toksoplazma paraziti (kör eden parazit) kıyaslaması yapılacak. 

SCÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Turan Ataş ve Veteriner Hekim İbrahim Özmen birlikte başlattıkları çalışmayla evinde kedi besleyenler ve beslemeyenler arasında halk içinde kedilerden bulaşan ve kör eden parazit olarak bilinen 'toksoplazma paraziti' olasılığı karşılaştırılacak. 10 gün sürecek araştırma için bugün kedi sahiplerinden kan örnekleri alınmaya başladı. Yarısı kedi sahipleri diğer yarısı ise kedi sahibi olmayanlar ile toplamda 200 kişiden alınacak kan örneği laboratuvar ortamında incelenerek araştırma sonuçlandırılacak. 

Toksoplazma paraziti ve yapılan araştırma hakkında bilgi veren Veteriner Hekim İbrahim Özmen(36), "Çalışmamızın adı Sivas ilinde evinde kedi besleyenler de toksoplazma paraziti varlığı ve evinde kedi beslemeyenlerde toksoplazma paraziti varlığı kıyaslaması" dedi. 'YİYECEKTEN DE BULAŞABİLİR'

Parazitin sadece kedilerden bulaşmadığını açıklayan Özmen, "Toksoplazma halk içinde kedilerden bulaşan, kör eden parazit olarak biliniyor. Kedilerden de bulaşabilen bir parazit olmasına rağmen sanılanın aksine çiğ veya pişmiş gıdalar vasıtasıyla da bulaşabilir. Toksoplazma etkenine maruz kalmış kişilerde kalıcı bağışıklık oluşabiliyor. Bu yüzden evde kedi beslemek dezavantaj yerine bir avantaj da oluşturabilir. Bu çalışmayla evinde kedi besleyenler ile beslemeyenlerin toksoplazma parazitine ne kadar maruz kaldıklarını değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. 


Sivas'ta kedi besleyenler ve beslemeyenlerde 'kör eden parazit' araştırması
Sivas'ta kedi besleyenler ve beslemeyenlerde 'kör eden parazit' araştırması
Sivas'ta kedi besleyenler ve beslemeyenlerde 'kör eden parazit' araştırması
Sivas'ta kedi besleyenler ve beslemeyenlerde 'kör eden parazit' araştırması
Sivas'ta kedi besleyenler ve beslemeyenlerde 'kör eden parazit' araştırması
Sivas'ta kedi besleyenler ve beslemeyenlerde 'kör eden parazit' araştırması
Sivas'ta kedi besleyenler ve beslemeyenlerde 'kör eden parazit' araştırması
Sivas'ta kedi besleyenler ve beslemeyenlerde 'kör eden parazit' araştırması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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