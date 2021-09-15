Sivas'ta kayıp olarak aranan kadın jandarmaya ifade verdi - Haberler
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Sivas'ta kayıp olarak aranan kadın jandarmaya ifade verdi

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta kayıp olarak aranan kadın jandarmaya ifade verdi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan kadın, Tokat'ta emniyet güçlerine başvurdu.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan kadın, Tokat'ta emniyet güçlerine başvurdu.

13 Eylül'de Yağlıdere köyündeki evinden ayrılan Ö.İ'yi (24) arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Arama çalışmaları devam ederken Ö.İ, Tokat'ta Sulusaray İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla Sivas İl Jandarma Komutanlığına getirilen Ö.İ'nin ilk ifadesinde, birlikte yaşadığı H.G. ve babası S.G'nin kendisine kötü muamelede bulunduğunu ve evden kovulduğunu söylediği öğrenildi.

H.G. ve S.G. gözaltına alındı.

Ö.İ'den haber alınamaması üzerine birlikte yaşadığı H.G, 13 Eylül'de kayıp başvurusunda bulunmuş, jandarma, AFAD ve ANDA Kardeşe Vefa Derneği ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlatmıştı.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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