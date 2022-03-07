Sivas'ta, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Şarkışla ilçesinde yapıldı

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ta, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Şarkışla ilçesinde gerçekleştirildi.

Vali Salih Ayhan başkanlığında yapılan toplantıya, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şarkışla İlçe Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve görevli güvenlik birimleri katıldı.

Ayhan, haftaya Şarkışla ilçesinde başladıklarını dile getirerek, "Her hafta pazartesi günleri İl Asayiş Genel Güvenlik toplantısı yapmaktayız. İlimizin bir haftalık asayişini, narkotiğini, trafiğini genel olarak değerlendiriyoruz. Bu hafta Şarkışla'da bunu yapalım dedik." ifadelerini kullandı.

Şarkışla ilçesinde son zamanlarda uyuşturucu ile mücadelede ve uyuşturucu konusunda hassasiyet ve toplumsal refleks olduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Genel bir değerlendirme yaptığımızda 2022 yılında, 2019'a göre iyi bir mücadele sergilendiği aşikardır. İşlem yapılan kişi sayılarında çok ciddi bir artış vardır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum ama bu da yetmez elbette. Buna yönelik ilave tedbirler alarak ve kamu düzenini bozmaya çalışan, gençlerimizin geleceğini, vatandaşımızın sağlığını hiçe sayan kişi ve kişilerle, suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Buradan Şarkışla'mızda bu mesajı vermeye çalıştık ve bu toplantılarımız, diğer ilçelerimizi de kapsayacak şekilde devam edecek."

Şarkışla'nın Sivas, Kayseri, Malatya üçgeninde hassas ve kritik bir bölge olduğunu vurgulayan Ayhan, "Narkotik birimimizin burada çok daha fazla etkili ve dinamik olmasını sağlayacağız. Toplumsal bilinç ve eğitim programları ile bu bölgemizde özel çalışmalar yaparak da sahada ciddi bir hakimiyetimiz olacak." dedi.

Vali Ayhan, ilçe temasları kapsamında Şarkışla Kaymakamlığına atanan Gökhan Dolaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, İsmet Yılmaz Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Şarkışla Elmalı köyündeki Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü Anı Evi'ni de ziyaret eden Ayhan, İl Özel İdaresince restore edilen evin kısa sürede birçok ziyaretçi ağırladığını söyledi.