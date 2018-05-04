Sivas'ta DSİ Kavşağı ve Üst Geçidi Hizmete Açıldı

Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Devlet Su İşleri (DSİ) kavşağı ve üst geçidi düzenlenen törenle açıldı.

Sivas Belediyesi tarafından şehrin trafik sorununu çözmek, şehrin Karşıyaka bölgesine bağlanmasını sağlamak ve 40 köyün şehir merkezine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan DSİ kavşağı ve üst geçidinin açılışı, kavşakta düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Vali Vekili Mehmet Nebi Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, eserin Sivas'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sivas'a çok kıymetli eserler yapılıyor, hem zaman, hem kaynak tasarrufu sağlandı." dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın da ulaşımın medeniyet olduğunu söyledi.

Karşıyaka bölgesinin merkezle bağlantısının kopuk olduğunu aktaran Aydın, "İki aşamalı olan bu projenin birinci aşamasını resmi olarak hizmete açıyoruz. Buhara Caddesi'ni mevcut Çevre Yolu'na bağlayan DSİ kavşağı düzenlemesi, köprülü kavşak ve çevre yolu kavşağıyla birinci aşamayı tamamlamış durumdayız. Bu projeyi Devlet Demiryollarıyla birlikte inşa ettik. Toplam maliyeti 10 milyon 800 bin liradır. Bunun büyük bir kısmını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı karşıladı, diğer bölümünü de belediyemizin ilgili birimleri karşıladı. Sivasımız için önemli bir eser, önemli bir yatırım oldu." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kaya, Aydın ve diğer katılımcılar açılışı gerçekleştirdi.

Başkan Aydın, daha sonra makam aracıyla DSİ kavşağı ve üst geçidinde ilk sürüşü yaptı.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, AFAD Sivas İl Müdürü Nazif Ekinci, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel ve vatandaşlar katıldı.