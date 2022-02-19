Sivas'ta çığ arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta çığ arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı

AA, Serhat Zafer - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta çığ arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) çığ olaylarına karşı arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

SİVAS (AA) - Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ( Afad ) çığ olaylarına karşı arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı genelgesi gereğince oluşturulan çığ müdahale ekiplerine AFAD İl Müdürlüğü personeli tarafından eğitim verildi.

Karaçayır mevkisinde gerçekleştirilen eğitimde, kar kütlesinde, çığ altında kalanlara nasıl müdahale edileceği uygulamalı anlatıldı.

Vali Yardımcısı Adil Nas başkanlığında, AFAD ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde gerçekleştirilen tatbikata, kentteki dağcı kulüplerinden 60 üye katıldı.

Tatbikatta AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da hazır bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, kurumlararası iş birliği ile düzenlenen tatbikatın başarılı geçtiğini, her türlü afete karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

AA / Serhat Zafer - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Sivas, AFAD, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title