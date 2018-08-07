Sivas'ta 'Ay Yıldızlı' Cami Yükseliyor Hd

Sivas'ta 'ay yıldız' şeklindeki mimarisiyle Türkiye'de bu yapıdaki ilk cami olma özelliğini taşıyan Yukarı Tekke Ayyıldız Camisi'nin kaba inşaatı tamamlandı. Yedi bin metrekare kapalı alana sahip olacak camide 8 bin 400 kişi aynı anda namazlarını kılabilecek.

Sivas'ta yapımına geçen yıl Eylül ayında başlanan ve 'ay yıldız' şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin inşaatı titizlikle devam ediyor. Yukarı Tekke Mezarlığı yanında belediye ve hayırsever vatandaşların yapımını üstlendiği cami 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500 kişi, hilal şeklindeki avlusunda ise 4 bin 900 kişinin namaz kılabileceği caminin yıl sonunda ibadete açılması hedefleniyor. Camideki açık ve kapalı alanlarda toplamda 8 bin 400 kişi aynı anda namazlarını kılabilecek. Ayrıca kent merkezindeki tüm cenaze namazları da Ay Yıldız Camisi'de kılınacak. Çalışmaları kontrol eden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, caminin bu yıl içerisinde tamamlanarak ibadete açılacağını ve yaklaşık 15 milyon liraya mal olacağını söyledi.

'KABA İNŞAAT TAMAMLANDI'

Yukarı Tekke Bölgesinde 'ay yıldız' formunda başlamış olan caminin inşaatının hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Aydın, Kaba inşaat tamamlandı. İnce inşaat çalışmaları devam ediyor. Burası farklı fonksiyonları içinde barındıran bir cami olacak. Sivas'taki cenaze namazlarının tamamı bu camide kılınması hedefleniyor. Şehir içindeki öğlen ve ikindi vakitlerindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak ve vatandaşın cenaze namazı denildiği zaman adresinin belli olması açısından o fonksiyonu kapsayacak şekilde bir proje oldu dedi.

'BU YIL İÇERİSİNDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Caminin 5 bin metrekare kapalı otoparkı olduğunu belirten Başkan Aydın, Aynı zamanda içerisinde 5 adet mutfağı olan, ayrıca tüm ihtiyaçları planlanmış şekilde taziye salonlarımız olacak. Caminin üstten kuşbakışı baktığınız zaman formu ay yıldızlı bayrağımızı yansıtacak şekilde planlandı. Güzel bir cami olacak. Şu anda çalışmalar seri bir şekilde devam ediyor diye konuştu.

Caminin yapımında vatandaşların da katkıda bulunduğunu söyleyen Başkan Aydın, Biz bu camiyi kendi imkanlarımızla yapmak üzere planladık. Ancak böyle bir camide 'benimde bir tuğlam olsun' diyen çok vatandaşla karşılaşıyoruz. Onlara bu imkanı tanımak adına, katkı sunmak isteyen her bir vatandaşımıza da o imkanı sunuyoruz. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız çok ilgi gösteriyor. Bizim için o rakamların az ya da çok olması değil, onların bu hayırda yarışmaları son derece önemli ifadelerini kullandı.