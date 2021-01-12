Sivas'ta 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı: 18 derece

SİVAS'ta gün içerisinde hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükseldi. Meteoroloji verilerine göre ilde ocak ayında son 91 yılın en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı.

Kuraklığın etkisini sürdürdüğü illerden biri olan ve kış mevsimini en soğuk geçiren ilk 5 il arasında yer alan Sivas'ta şaşırtan sıcaklıklar görülmeye devam ediyor. Sivas'ta bugün hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 18 derece olarak ölçüldü. Güzel havayı fırsat bilenler pandemiye rağmen kentin işlek caddelerini doldurarak gezinti yaptı. Sokak ve caddeler arasında genellikle bahariyelik kıyafetler giyenlerin çoğunlukta olduğu görüldü. Kısa kollu kıyafetlerle de gezinenler görüntülendi. 1930 yılından bu yana Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent verilerine göre en Ocak ayının en yüksek ısısı görüldü. Meteoroloji verilerine göre daha önce ocak ayı içinde son 91 yılda ölçülen en yüksek sıcaklık 14,6 olarak kayıtlara geçti. Bugün görülen 18,4 derece sıcaklık ile bu rakam yaklaşık 4 derece aşıldı. Kent merkezinde geçen yıl ocak ayında kar manzaraları görüntülenmişti.

HALK ŞAŞKIN

Uzun yıllardır bu şekilde bir sıcak hava görmediklerini belirten kent sakinleri, havanın keyfini çıkarırken, endişeyi de beraberinde yaşadıklarını dile getirdi.

Havaların bu şekilde gitmesinin kötü bir şey olduğunu belirten Serdar Mert (36) "Önümüzdeki günleri düşünmek lazım. Bu şekilde devam ederse susuz kalırız, kıtlık olur. Ben doğma büyüme Sivas'tayım ancak daha hiç böylesi bir doğa olayıyla karşılaşmamıştım. Bu sıcaklıklardan dolayı rahatsız oluyoruz" dedi.

Tevfik Yavuz (55) ise "50 senedir aklım yettiğinden beri ilk defa havanın bu aylarda bu kadar sıcak olduğuna şahit oluyorum. Bir bahar havası yaşıyoruz. Su sıkıntısı olarak çok kötü bir şey. Allah inşallah yağmur, kar verir, bereket olur. Ama öyle düşünmez isek çok güzel. Hep Antalya, Mersin, İzmir mi kışı bahar tadında geçirecek? Bir de biz yaşayalım" dedi.Betül Yılmaz (21) da "Şaşkınım, geçen sene bu zamanları hatırlıyorum. Sivas için çok alışılmış bir durum değil. Korona da olduğu için bu zamanlarda bu sıcaklıkların olması iyi olmadı. Korkutuyor bu durum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı