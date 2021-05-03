Sivas'ta, 580 bin ağaç tohumu kapı kapı dağıtılıyor
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Sivas'ta, 580 bin ağaç tohumu kapı kapı dağıtılıyor

Sivas'ta, 580 bin ağaç tohumu kapı kapı dağıtılıyor
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN - Haberler | Güncel

SİVAS Belediyesi tarafından çevre bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan 'Aile ormanı projesi' kapsamında tam kapanma sürecinde ekipler, başvuruda bulunan 58 bin aileye toplam 580 bin ağaç tohumu dağıtacak.

SİVAS Belediyesi tarafından çevre bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan 'Aile ormanı projesi' kapsamında tam kapanma sürecinde ekipler, başvuruda bulunan 58 bin aileye toplam 580 bin ağaç tohumu dağıtacak. Belediye ekipleri kapı kapı dolaşarak tohumları talep eden ailelere ulaştırmaya başladı.

'Daha yeşil bir Sivas için' sloganıyla çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi geçen aylarda tanıtımı yapılan Aile Ormanı projesini başlattı. Proje kapsamında 6 çeşit çam ve çınar ağacı olmak üzere 580 bin tohumu 58 bin haneye ulaştırmayı hedefleyen ekipler, dağıtıma başladı. Çocuklara çevre bilincini aşılamak ve tam kapanma sürecinde aileler için uğraş olmasını hedefleyen belediye, her aileye 10 tohum, saksı ve bitki hakkında eğitici broşür ulaştıracak.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, "Orman Haftası'nda tanıtımını yaptığımız aile ormanı etkinliğimizin tohumlarını ailelerimize ulaştırmaya başladık. 58 bin ailemize 580 bin tohum dağıtacağız. Tam kapanma süresinde ailelerimizin evlerinde hoşça vakit geçirebilecekleri aktivite sunmuş oluyoruz. Ailelere 10 tane tohum, tohumları ekebilecekleri saksılar ve tohumların gelişimini takip edebilecekleri bilgilendirici broşür bulunan çantaları ulaştırıyoruz" dedi.

Aileler ile çalışanların pandemi sürecinde karşılaşmaması için alınan tedbirleri de vurgulayan Başkan Yardımcısı Duman, dağıtım ekiplerinin tohumları kapı önlerine bıraktıktan sonra zili çaldıklarını ve bu sayede fiziki mesafenin korunduğunu söyledi.


Sivas'ta, 580 bin ağaç tohumu kapı kapı dağıtılıyor
Sivas'ta, 580 bin ağaç tohumu kapı kapı dağıtılıyor
Sivas'ta, 580 bin ağaç tohumu kapı kapı dağıtılıyor
Sivas'ta, 580 bin ağaç tohumu kapı kapı dağıtılıyor
Sivas'ta, 580 bin ağaç tohumu kapı kapı dağıtılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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