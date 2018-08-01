Sivas Şehit Karakaya' Nın Annesi Demir: Onlar Bir Çocuk Öldürür, Bizim Bin Çocuğumuz Olur

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı al yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan ile birlikte şehit düşen Nurcan Karakaya'nın(25) Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan annesi Suudiye Demir, "Vatan sağolsun. Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur" dedi. Yüksekova'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Anne ve oğlunun şehadet haberi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Nurcan Karakaya'nın Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'ta yaşayan annesi Suudiye Demir (57), evinde taziyeleri kabul etti. Ailenin evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziyede bulundu. Şehit Nurcan Karakaya'nın oğlu Emirhan Demir(15) ile birlikte ilçede yaşayan annesi Suudiye Demir olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Anne Demir, "Onlar bir öldürür biz bin diriliriz. Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur. Vatan sağolsun. 11 aylık bebeği katlettiler, 11 aylık bir daha doğar. Onlar katlettikçe biz doğarız. En son 3 hafta önce görüşmüştüm. Telefonla görüşmüştüm. 20 gün sonra izine ayrılacaktı kocası, '20 gün sonra kavuşuruz anne' dedi. Dün de aradım ulaşamadım. Saat 16.0'da şehadet haberini aldım. Vatan sağolsun, sizler sağolun. Benim yavrum şehit oldu. Onlara bir şey olmadı. Onlar onun kanıyla gitti. Allah onların belalarını versin. Benim yavrum şehit oldu" dedi. Suudiye Demir'in eşi Hakim Demir'in 2004 yılında vefat ettiği öğrenildi.

Bu arada Kayseri'den karayolu ile Şarkışla ilçe merkezine getirilecek olan şehit Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan'ın cenazeleri ikindi namazı sonrası ilçedeki Muhsin Yazıcıoğlu Camisinde kılınacak namazının ardından toprağa verilecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak.