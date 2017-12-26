Sivas-Muhtarlık, Aile Gelenekleri Oldu

Sivas'ın en eski mahallelerinden biri olan Ece Mahallesinde muhtarlığı 70 yıl aynı ailenin mensupları yürüttü. Mahalle muhtarı Sami Dinler (54), dedesinin babasının 4 dönem, dedesinin 2 dönem, babasının ise 7 dönem muhtarlık yaptığını söyledi.



Sivas'ta Ece Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Sami Dinler, Dikimevinden emekli olduktan sonra 2014 yılında yapılan belediye seçimlerinde mahallelinin isteği üzerine muhtarlığa aday oldu ve seçimleri kazandı. Sami Dinler, aynı ailesinden gelen muhtarlık geleneğini devraldı. Dinler ailesinin muhtarlık hikayesi 1834 yılında ailenin buraya yerleşmesiyle başladı. Aile bireyleri aynı mahallede dört kuşak muhtarlık görevini sürdürdü. İlk olarak 1834 yılında büyük dedesi Seherlioğlu İbrahim'in muhtar seçildiğini ve 4 dönem muhtarlık yaptığını ifade eden Sami Dinler daha sonra sırasıyla dedesi Hasan Dinler'in 2 dönem, babası Mehmet Dinler'in ise 7 dönem muhtarlık yaptığını ve en son kendisinin seçildiğini anlattı.



3 yıldır Ece Mahallesi'nde muhtarlık yapan Sami Dinler, seçildiğinden beri muhtarlık maaşını almadığını, parayı hayır işlerinde kullandığını söyledi. Dinler şöyle konuştu Büyük dedem hiç para almamış. Mühür parası da almamış. Camilerin bütün masraflarını 'Dede Hasan' dedikleri dedem karşılamış. Babam da şimdiye kadar hiçbir zaman para almadı. Ben de bütün maaşımı öğrencilere, fakirlere dağıtıyorum. Muhtarlığı benden sonra ailemizde devam ettirecek kimse yok. Öyle bir düşüncemiz olmadı. Nasip, ben de yapmam diyordum çünkü. Ece Mahallesi sakinleri devam edin deyince biz de devam ettik.



'MAHALLEYİ GELİŞTİRMEMİZ LAZIM'



Mahallenin eski olmasına rağmen, gelişme konusunda geride kaldığını ifade eden Dinler şöyle konuştu



1834'te kurulduğu şekilde kalmış. Fazla değişim olmamış. İmar tadilatlarında üç kat, beş kat, iki kat şeklinde devam edip gidiyor. Bu yüzden de mahallemiz gelişmemiş. Ece Mahallesi merkezi bir yer. Çarşıya iki dakika olan yerde hiçbir imar değişikliği yapılmamış. Bunun yüksek katlara çıkıp, mahalleyi geliştirmemiz lazım. Güzelce esnafı buraya toplamamız lazım ama yapamıyoruz. Burası Ermeni Mezarlığıymış. Burada Ermeniler fazla yaşadığı için, burada bir sokağa Rum Sokağı derlermiş. Mahalle kültürümüz iyi. Eskisine kıyasla yardımlaşma fazla devam etmiyor. Bizlerin gücüyle, devletin gücüyle devam edip gidiyor. Mahallenin nüfusu 9 bin 750 kişi.



'ANKET YAPILSA BİRİNCİ GELİR'



Mahalle sakini 45 yaşındaki İffet Araç, muhtar Dinler'in mahallelinin her ihtiyacıyla ilgilendiğini ifade ederek, Muhtarlık konusunda anket yapılacak olursa mahallemizin muhtarının birinci geleceğinden eminim. Mahallemizde bütün, hasta, sağ, düğün, nişan, ölü ne varsa ilgileniyor. Kendi ailemizden biri gibi. Muhtacın da yanında, kuvvetlinin de yanında. Yani her şekilde bir şeyler yaparak hepimize yardımcı olmaya çalışıyor. Ben 16 senedir mahalle sakiniyim. Sami ağabey sayesinde 2 çocuğumla ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. şeklinde konuştu.



Mahallede esnaflık yapan Gülhan Şimşek ise muhtar Dinler'in sorunlarla ilgilendiğini ifade ederek Dükkana geliyor, işleri soruyor kendisinden Allah razı olsun. Muhtarımızı çok seviyoruz dedi. Emekli Salih Durak ise Muhtarımız mahallemizin yerli çocuğu, kendisinden memnunuz. Allah kendisinden razı olsun. İşinde gücünde sorunlarla ilgileniyor. Babası, dedesi mahallemizin muhtarıydı. Babasından memnun olmasak oğlunu seçmezdik. Dinler ailesi bu mahallenin yerlileri. dedi.