Sivas-Malatya arasındaki Demiriz Tren İstasyonunda şehit edilen 8 kişi törenle anıldı
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Sivas-Malatya arasındaki Demiriz Tren İstasyonunda şehit edilen 8 kişi törenle anıldı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Sivas ile Malatya arasındaki Demiriz Tren İstasyonunda 1996'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6'sı TCDD görevlisi 8 kişi için anma töreni düzenlendi.

Sivas ile Malatya arasındaki Demiriz Tren İstasyonunda 1996'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6'sı TCDD görevlisi 8 kişi için anma töreni düzenlendi.

İstasyonda düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, törende yaptığı konuşmada, 12 Ağustos 1996'da terör örgütü PKK mensuplarınca görev başındaki TCDD personeli Kubilay Fidan, Aziz Ekici, İsmail Berber, Abuzer Sağnak, Bedrettin Gümüstepe ve İsmail Eryigit ile istasyonda bulunan Halil İbrahim Yavan ve Cuma Çiçek'in şehit edildiğini söyledi.

"Hayatlarının baharında aramızdan ayrılan ancak şehit oldukları için başımızı dik tutmamızı sağlayan kahramanlarımızı hep anmak ve hatırlamak için bir aradayız." diyen Uygun, şöyle devam etti:

"Anadolu'ya geldiğimiz ilk günden beri bitmeyen bu düşmanlık aradan 1000 yıl geçmesine rağmen bize doğrultulmuş bir tehdit olarak devam etmekte. Bölücü terör örgütü PKK, FETÖ gibi hainler ordusu da düşmanlara uşaklık etmektedir. Değerli kardeşlerim terör, güçlü Türkiye'nin düşmanıdır. 165 yıldır bu toprakları vatan yapmak adına emek veren, ter döken, yeri gelince de vatan toprağına şehit düşen kahraman demiryolcular, hain PKK başta olmak üzere bütün terör örgütlerinin hasımlarıdır. Bu yüzden terör örgütü PKK tarafından muhtelif zamanlarda 24 demiryolcu kardeşimiz katledilmiştir."

Milletin her ferdinin Mehmetçik olduğunu vurgulayan Uygun, öğretmeninden mühendisine, esnafından işçisine kadar toplumun her kesiminin vatanı için canını vereceğini ama bayrağını yere düşürmeyeceğini söyledi.

Uygun, istasyonun bulunduğu Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Akçaşehir köyünde yaşayanların da şanlı bayrağı yere düşürmediğini anlatarak, "O gece köyde duyulan silah sesleri üzerine Akçaşehirli vatan evlatları av tüfekleriyle yardıma koşmuşlar, bebek katili hainler her zaman olduğu gibi olay yerinden kaçarak uzaklaşmışlardır. Vatanı için canını hiçe sayan kahraman Akçaşehirli hemşerilerime bu vesileyle şükranlarımı arz ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar." diye konuştu.

Uygun'un konuşmasının ardından şehitler için fidan dikildi.

Sivas-Malatya arasındaki Demiriz Tren İstasyonunda şehit edilen 8 kişi törenle anıldı
Sivas-Malatya arasındaki Demiriz Tren İstasyonunda şehit edilen 8 kişi törenle anıldı
Sivas-Malatya arasındaki Demiriz Tren İstasyonunda şehit edilen 8 kişi törenle anıldı
Sivas-Malatya arasındaki Demiriz Tren İstasyonunda şehit edilen 8 kişi törenle anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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