Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü
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Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü

Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

04.09.2020 12:23 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:28

Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Protokol üyeleri daha sonra Atatürk Kongre Müzesi'nde tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve il protokolü katıldı.

Törenden önce TBMM Başkanvekili Celal Adan, Vali Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü

Kaynak: AA

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