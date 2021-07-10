Sivas'ın yolları artık daha konforlu
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Sivas'ın yolları artık daha konforlu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Yerel

Sivas'ın yolları artık daha konforlu Sivas Belediyesi tarafından bazı cadde ve sokaklarda asfalt konforunu artırmak amacıyla 351 ızgara, 208 baca kapağı değişimi yapıldı Sivas Belediyesi tarafından bazı cadde ve sokaklarda asfalt konforunu artırmak amacıyla 351 ızgara, 208 baca kapağı...

Sivas'ın yolları artık daha konforlu

Sivas Belediyesi tarafından bazı cadde ve sokaklarda asfalt konforunu artırmak amacıyla 351 ızgara, 208 baca kapağı değişimi yapıldı

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından bazı cadde ve sokaklarda asfalt konforunu artırmak amacıyla 351 ızgara, 208 baca kapağı değişimi yapıldı.

Sivas Belediyesi kentteki yolların konforunu arttırmak ve kanalizasyon hatlarında meydana gelebilecek arıza durumunda en kısa zamanda müdahale edilebilmek amacıyla kolları sıvadı.

Belediye ekipleri tarafından kentin birçok noktasında 351 ızgara 208 baca kapağının değişimi yapılarak yol kotuna getirildi.

500 adet muayene bacası bulma, yükseltme ve 300 adet ızgara yükseltilerek asfalt kotuna getirilmesi çalışmaları ise sürüyor.

"Şehrin farklı bölgelerinde çalışmalar sürüyor"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sivas Belediyesi olarak altyapı sorunu tamamen çözülmüş bir şehir hedefindeyiz. Bu noktada şehrimizin kanalizasyon, yağmur suyu hattı, içme suyu hattı ve diğer kurumlarla da irtibatta olarak doğalgaz, enerji, telekom hatların çalışmaları devam ediyor. Tabi bu hatlar yapıldıktan belli bir dönem sonra kullanımdan kaynaklanan kapaklarda aşınma oluyor ve yolun konforu bozuluyor. Sivas Belediyesi olarak bu dönem yapmış olduğumuz ihale neticesinde farklı bölgelerinde, farklı bulvar ve caddelerinde alt yapıların üzerinde bulunan kanal kapaklarının hem yükseltilmesi hem de bir arıza meydana geldiği zaman hızlı bir şekilde müdahale edilmesi noktasında altyapıda ki standartı yükseltmek adına bir çalışma yaptık. Yapılacak işi ihale ettik ve bugün müteahhidimiz şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi

"Anlamı ve etkisi büyük bir proje"

Başkan Bilgin, projenin pahada hafif yükte ağır olduğunu belirterek, "Temel hedefimiz hem altyapı sorunu tamamen çözülmüş, kanalizasyondan, atık su yağmur hatlarına Telekom hatlarından doğalgaz hatlarına kadar diğer kurumlarla da irtibatlı şekilde hem de zamanla kullanımdan kaynaklı aşınma ve konfor bozukluğunu gidermek adına bu projeyi önemsiyoruz ve hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Yaklaşık 500 bin TL'ye yakın bir bütçe ile yapıyoruz bu projeyi. Anlamı ve etkisi büyük bir proje" şeklinde konuştu.

Sivas'ın yolları artık daha konforlu
Sivas'ın yolları artık daha konforlu
Sivas'ın yolları artık daha konforlu
Sivas'ın yolları artık daha konforlu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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