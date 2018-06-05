Sivas'ın Yaylaları Turizme Kazandırılıyor

Turizmde cazibe merkezi olacak birçok doğal güzelliğe sahip Sivas'ta, yaylaların turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Kentte özellikle yayla turizminin yaygın olduğu Koyulhisar ve Gemerek ilçelerindeki bazı yaylalar, buz gibi suyu, oksijeni bol havası, yemyeşil doğası ile çok sayıda turisti yöreye çekiyor. Özellikle yerli turistlerin tercih ettiği Koyulhisar'daki Eğriçimen Yaylası ve Gemerek'teki Çat Yaylası yaz aylarında misafirlerini ağırlıyor.

Koyulhisar ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan, ismini yayladaki kıvrımlı şekilde akan derenin etrafının çayırlık olmasından alan Eğriçimen, doğal güzellikleriyle görenleri büyülüyor.

Çam ormanlarıyla kaplı yayla, doğası ve temiz havasıyla yaz aylarında ilçe halkı kadar dışarıdan gelen çok sayıda kişinin de uğrak yeri oluyor. Yaylada, tahtadan yapılmış çok sayıda yayla evi bulunuyor.

Sivas Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Koyulhisar ve Gemerek başta olmak üzere önemli yaylalara sahip olduklarını söyledi.

Koyulhisar'daki yaylaların Karadeniz yaylaları gibi mükemmel olduğunu, hatta bazı noktalarda Karadeniz'den üstünlükleri bulunduğunu dile getiren Pürlü, yaylaların turizme kazandırılmasına yönelik ilk adımı attıklarını aktardı.

Söbüce Yaylası örnek olacak

Pürlü, "Koyulhisar Söbüce Yaylası'nın yayla turizmi ilan edilmesi çalışmalarına başladık. Koyulhisar'da ve ormanlarında nem oranı düşüktür. İkincisi zeminin düz olması, bu da çok büyük bir avantajdır. Çünkü zemin düz olduğu zaman atla yürüyüş, yaşlıların yürümesi, bisiklet, normal yürüyüş gibi aktiviteler çok daha rahat yapılabiliyor. Bu yüzden Söbüce Yaylası'ndan başladık." dedi.

Söbüce Yaylası turizm alanı projesinin ardından Eğriçimen Yaylası'nda da çalışmalar yürüteceklerini anlatan Pürlü, şunları kaydetti:

"Koyulhisar'da müthiş mesire alanları, tertemiz suyu ve alabalığıyla nefis bir alan var. Burayı da bir ziyaret noktası yapmayı düşünüyoruz. Eğriçimen Yaylası'nda yapılaşma had safhaya varmış. Bu, geçmişte yapılan hataymış ve burada durmalı artık. Biz asıl Söbüce Yaylası'nı yayla turizmi için planladık. Burada bungalov tipi evler ya da yörenin ahşap veya taş evlerini konaklama ünitesi olarak yapmayı hedefliyoruz. Büyük bir kafe ve bir lokanta düşündük, kendimize göre planlar yaptık. Atla, bisikletle gezi, mantar safarisi, trekking, alabalık avcılığı gibi çok sayıda etkinlikleri rapor halinde Bakanlığımıza gönderdik. Başlangıç noktamız Söbüce'dir, burada pilot uygulama yapar bu tesisleri başarırsak, zincirin halkası gibi Gölova'ya, Kızıldağ'a, Kösedağ'a, Zara'ya, Sızır'a ve Doğanşar'a kadar gider. Bunlar cennet gibi köşelerdir. Sivas'ın doğası çok zengin, doğa dostlarının görecekleri çok şeyler var. Gelmeliler, görmeliler. Sivas'ta çok sayıda kanyon, yürüyüş yapabileceğimiz dağ var, bunları saymakla bitiremiyoruz."