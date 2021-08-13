Sivas'ın "pezik turşusu" yurt dışında da damakları tatlandırıyor
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Sivas'ın "pezik turşusu" yurt dışında da damakları tatlandırıyor

Sivas'ın 'pezik turşusu' yurt dışında da damakları tatlandırıyor
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan "pezik turşusu", yurt içinden olduğu kadar Almanya, Hollanda, Danimarka ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinden de ilgi görüyor.

Sivas'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan "pezik turşusu", yurt içinden olduğu kadar Almanya, Hollanda, Danimarka ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinden de ilgi görüyor.

Ulaş ilçesindeki fabrikada yıllık 50 bin bidon pezik turşusu üreten girişimci Yılmaz Deniz, her yıl artan talebi karşılamaya çalışıyor.

Yılmaz Deniz, AA muhabirine, 10 yıl önce 4-5 bidon turşu üreterek başladıkları ticari hayatlarına, zaman içinde artan talep nedeniyle yıllık 50 bin bidon turşu üreten bir fabrika kurarak devam ettiklerini söyledi.

2010 yılında bir dönümlük araziye pezik ektiklerini ve dal kısımlarından yaptıkları turşuyla üretime başladıklarını dile getiren Deniz, "Talep güzel olunca Sivas Tanıtım Günlerine katıldık. Burada da talep çok olunca ailece üretimimizi artırmaya karar verdik." dedi.

Deniz, zaman içinde üretim kapasitelerini artırdıklarını belirterek, "1 dönümlük tarlayla işe başladık, 10 yılın sonunda ekim alanımızı 50 dönüme çıkardık." diye konuştu.

Yılmaz Deniz, fabrikada aile fertlerinin, tarlada ise mevsimlik işçilerin çalıştığını ifade etti.

Pezik turşusunun ünü yurt dışına ulaştı

Deniz, özenle hazırlanan pezik turşularını bütün illere gönderdiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Yurt dışında ise başta Almanya olmak üzere Hollanda, Danimarka, Avusturya gibi Avrupa ülkelerine gidiyor. Üretimimizin yüzde 80'ini yurt dışına, yüzde 20'sini ise yurt içine satıyoruz. Herkes çok memnun, özellikle gurbetçilerden 'özlemimizi giderdiğiniz için teşekkür ederiz' diye çok iyi dönüşler alıyoruz. Siparişlerimiz var, hazırlamaya başladık. İnşallah bu ayın ortasına doğru yeni ihracatımız başlayacak. Geçen yıl 50 bin plastik pet bidon pezik turşusu yapmıştık. Bu yıl ise 100 bin bidon yapacağız. Üretim kapasitemizi geçen yıla göre yüzde 100 artırdık. Bu yılki üretimimizin de yine yüzde 80-90'ı yurt dışına gidecek."

Pezik pancarının Sivas'ın yöresel ürünü olduğunu belirten Deniz, "Bu pancarın kökü olmaz, kökü olmadığı için şeker de olmaz. Sadece turşu için ekimi yapılır." ifadelerini kullandı.

Deniz, tarlalardan tek tek sökülen peziğin dallarının alınarak fabrikadaki dev kazanlarda kaynatıldığını ve soğuk suyla yıkanarak şoklandığını, daha sonra ise plastik bidonlara doldurularak Tecer Dağı'ndan gelen suyla turşusunun kurulduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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