"Sivas'ın Halfeti'si" baraj suyu çekildiğinde kartpostallık görüntüler oluşturdu Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın yapımı sonrası su altında kalan eski yerleşim yerine ait caminin minaresi, su çekildiğinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Ulu Cami'yi andıran kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın yapımı sonrası su altında kalan eski yerleşim yerine ait caminin minaresi, su çekildiğinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Ulu Cami'yi andıran kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Hafik merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulanan Pusat köyü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2009'da Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan Pusat-Özen Barajı nedeniyle boşaltıldı.

Barajın kurulduğu yerden yaklaşık 5 kilometre üst kısma taşınan köyün su altında kalan eski yerleşim yerindeki caminin minaresi, suyun çekildiği dönemlerde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Ulu Cami'yi andıran görüntüsüyle bölgeye gelenlerin dikkatini çekiyor.

Pusat köyü, söz konusu dönemlerde cami minaresinin su yüzeyinde kalan yaklaşık 2 metrelik kısmını görmek isteyen fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Pusat köyü muhtarı Ali Danagöz, AA muhabirine, su seviyesinin düştüğü dönemlerde cami minaresinin görünen kısmını ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek, "Baraj suyu çekildiğinde eski köy camisinin minaresi su yüzeyinde kaldı. Biz bu duruma alışığız ama bu güzel manzarayı merak edip görmek isteyen doğaseverler, piknikçiler sık sık buraya gelip hem dinleniyor, balık tutuyor hem de bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden 73 yaşındaki Ömer Polat ise "Burası gerçekten turistik açıdan çok güzel bir yer. Özellikle hafta sonları başta Sivas olmak üzere çevre illerden minareyi görmek için köyümüze geliyorlar. Balık tutanlardan piknikçilere kadar herkes buraya geliyor. Hatta düğünlerini kendi şehirlerinde yapıp fotoğraf çektirmek için burayı ziyaret edenler de oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA