Sivas Emniyet Müdürlüğünden sosyal medyadaki asılsız paylaşımlarla ilgili açıklama

YOZGAT (AA) - Sivas Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yerr alan "bir şeyler satma bahanesiyle evlere giren kişinin kadınları bıçakladığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı vatandaşların sosyal medya hesaplarında, Tokat ve Yozgat'ta bir şeyler satma bahanesiyle evlere giren kişinin kadınları bıçakladığı yönünde paylaşımlar yer aldığı belirtildi.

Bahse konu kişinin Sivas'a da geldiğine ilişkin paylaşımlar yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili birimlerimizce yapılan çalışmalar sonucunda, bahse konu paylaşımla alakalı ilimiz genelinde yasal bir ihbar veya müracaatın bulunmadığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızca bu tür asılsız haberler e itibar edilmemesi, oluşabilecek huzursuzlukların önüne geçecektir. Kadına yönelik şiddet olaylarının yaşanmaması adına, ekiplerimiz 7/24 görev yapmaktadır. Müdürlüğümüze iletilen 'kadına yönelik şiddet olayları' hassasiyet ve ivedilikle takip edilmektedir. Ekiplerimizce güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara yönelik yürütmekte olduğumuz mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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