Sivas Belediyesi ve Türk Ocakları arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sivas Belediyesi ve Türk Ocakları Sivas Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sivas Belediyesi ve Türk Ocakları Sivas Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bozdoğan, Başkan Yardımcısı Necati Karaöncel, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Belediye Meclis üyesi Celal Uzman ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nevzat Öztürk katıldı.

Bilgin, protokolle belediye ve Türk Ocakları Sivas Şubesi arasında çok yönlü eğitim faaliyetleri, sosyal, kültürel ve sportif projelerde ortak çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Gençliğin milli ve manevi değerlere haiz duygularla yetiştirilmesi noktasında üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran Bilgin, "İnşallah önümüzdeki süreçte, özelde Sivas gençliği genelde de Sivas'ta yaşayan hemşehrilerimiz için kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi pekiştirecek çalışmalara hep birlikte imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Bozdoğan ise belediye ile çok ciddi ortak kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere imza atarak genç nesillere örnek projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer