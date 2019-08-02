SİVAS 'Aslan' figürlü nacaklara yoğun ilgi

'Aslan' figürlü nacaklara yoğun ilgi

Sivas'ta 32 yıldır ahşap ve çelik oyma ile baston, kemik tarak, sürahi ve tespih gibi ürünler üreten Hayati Ünsal'ın (49), Galatasaray taraftarlarının isteği üzerine el işçiliğiyle nacak üzerine işleyerek ürettiği aslan figürlü nacaklar yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezindeki Sait Paşa Caddesi üzerinde babadan kalma bakkalı işleten evli ve üç çocuk babası Hayati Ünsal, 32 yıl önce hobi olarak ahşap ve çelik oyma sanatıyla ilgilenmeye başladı. Ünsal, evinde bir odada kurduğu küçük atölyesinde çelik nacak, baston, kemik tarak, sürahi, tespih ve tablo gibi ürünler yapıyor. Ahşabı ve nacağı el işçiliğiyle sanat eserine dönüştüren Ünsal, özellikle Galatasaray taraftarlarının isteği üzerine çelik nacağı üç boyutlu olarak aslan figürüyle süsledi. Galatasaray taraftaları tarafından yoğun ilgi gören aslan figürlü nacakları büyük bir özenle hazırlayan Ünsal, ürünlerini Amerika, Fransa, Almanya gibi ülkelerin yanı sıra Arap ülkelerine de gönderiyor. Çelik nacaklar bin ile 3 bin lira arasında satılıyor.

Hobi olarak ahşap oyma ve çelik nacak işlemeciliğiyle ilgilendiğini ifade eden Hayati Ünsal Gece saat 12'de bakkalı kapattıktan sonra hobilerimle uğraşıyorum. Oyma sanatı, işleme sanatı, tespih, nacak, bıçak üzerine taleplere göre üretim yapıyorum. Çelik nacak üzerine şu anda Türkiye'de ve dünyada üç boyutlu olarak oyma sanatını yapan ben varım. İnternetten araştırdım. Başka bildiğim yok. Çeliklerimiz tamamen bin 60 çelik üzerine dövme çeliktir. 8'lik demiri bir vuruşta kesebilir. İsteğe göre tıraş yapabilecek incelikte bileyebiliyoruz. Siparişe göre tesbih, nacak, Sivas bıçağı ve tarağı gibi unutulmaya yüz tutmuş eski el sanatlarımızı gün yüzüne çıkartmak için çalışıyorum. Gençlerimizden şu anda yoğun bir talep var. Genelde nacak ve baston üzerine çok talep oluyor dedi.

AMERİKA VE ARAP ÜLKELERİNDEN YOĞUN TALEP

Galatasaray taraftarının isteği üzerine çelik nacakları üç boyutlu olarak aslan figürüyle süslediğini ifade eden Ünsal, Galatasaraylılar genelde aslan figürlü nacakları istiyorlar. Üç boyutlu aslan figürünü yapmak için ilk zamanlarda zorlandım ama şu anda çok şükür ilerleme kaydettim. Baktığınızda nacakta aslan figürünü görebiliyorsunuz. Sapında görebiliyorsunuz. Yurt dışından Amerika, Almanya ve Fransa'dan sipariş alıyorum. Arap ülkelerinden yoğun bir talep var ama nacakları göndermem zor oluyor. Buraya yurt dışından gelen vatandaşlarla gönderiyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA