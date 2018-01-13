Sivas-Aşık Veysel'in Oğlu Ahmet Şatıroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun önceki gün vefat eden oğlu Ahmet Şatıroğlu(84), Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Şarkışla'da yaşayan, bir süredir çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve zaman zaman hastanede tedavi gören Ahmet Şatıroğlu, önceki gün evinde fenalaştı. Birlikte yaşadığı Türkan Ertemur'un haber vermesiyle eve gelen doktorların yaptığı incelemede, Şatıroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Şatıroğlu'nun cenazesi, Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şatıroğlu için bugün Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki Aşık Veysel Kültür Merkezi bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Şatıroğlu'nun imam nikahlı eşi Türkan Ertemur, çocukları Yeter Urkan, Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu, kardeşleri Hayriye Özer, Zekine Şatıroğlu, Bahri Şatıroğlu, torunları ve yakınları ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Şatıroğlu'nun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şatıroğlu'nun cenazesi Şarkışla Müftüsü Tayyip Koçer'in kıldırdığı namaz ve Sivas Cem Vakfı Alevi Dedesi Hasan Özer'in yaptığı duanın ardından köy mezarlığına defnedildi. Tören sonrasında Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, Aşık Veysel'in köydeki mezarını ziyaret etti ve dua okudu. Yılmaz, yaptığı açıklamada, Başımız sağ olsun. Bu coğrafyanın en büyük ozanı, şairi, Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu'nu kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Ne zaman Şarkışla'ya gelsek Ahmet ağabey bizimle birlikte olurdu. Dolayısıyla Aşık Veysel'in geleneğini, kültürünü, insan severliğini, dostluğunu, kadirşinaslığını, kıymet bilirliğini bugüne taşımış bir ağabeyimizdi. Biz kendisinden memnunuz, Cenabı Allah da kendisinden memnun olsun. Ailesine, sevenlerine, evlatlarına, torunlarına, eşine, bütün yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sivas'ımızın başı sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun. dedi.