Sivas Ak Partili Çam Türkiye'nin Yeni Yönetiminde Önemli Roller Üstleneceğiz
Ak Partili Çam Türkiye'nin yeni yönetiminde önemli roller üstleneceğizAK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, İnşallah ak kadınlarımızla 2019'da 81 ilde yeni bir değişimi ortaya koyacak Türkiye'nin yeni yönetim mimarisinde önemli roller üstleneceğiz.
Ak Partili Çam Türkiye'nin yeni yönetiminde önemli roller üstleneceğiz
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, İnşallah ak kadınlarımızla 2019'da 81 ilde yeni bir değişimi ortaya koyacak Türkiye'nin yeni yönetim mimarisinde önemli roller üstleneceğiz. dedi.
AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığı 5'inci Kadın Kolları Olağan Kongresi düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Habip Soluk, Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrede konuşan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti hükümetlerinin başarısında kadınların önemli rol oynadığını belirtti.
'YENİLENME SÜRECİMİZ DEVAM EDECEK'
Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinden inançla, azimle gittiklerini dile getirerek şöyle dedi Aynı kararlılıkla da koşmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki uzun soluklu maratonun koşucularıyız. 15 yıldır dağ, taş demedeni yorulmadan, bıkmadan yolumuza devam ediyoruz. Yenilenme ve güçlenme süreçlerimiz her daim oldu bundan sonra da devam edecek. Bu davaya gönül verenler her zaman omuz omuza bir olarak, hedefe kitlenerek gitmişti. AK Parti'nin, partimizin milletiyle el ele yürüyüşünde kadın kolları teşkilatımızın katkısı ve duası çok büyüktür.ö
'ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENECEĞİZ'
Nicelik ve nitelik olarak dünyada AK Parti Kadın Kolları kadar örgütlenmiş bir teşkilat olmadığını söyleyen Çam şöyle devam etti Dünyada bizim gibi bir kadın örgütü yok. 4,5 milyon üyemizle dünyadaki tek örgütlenmiş kadın teşkilatıyız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız her konuşmasında bize verdiği değeri ve bize güvenini vurguluyor. Bu bizim üzerimize çok daha fazla sorumluluk yüklüyor. İnşallah ak kadınlarımızla 2019'da 81 ilde yeni bir değişimi ortaya koyacak. Var gücümüzle, yılmadan, yorulmadan, 'of' bile demeden yoğun bir şekilde çalışacağız. Yüzde 50+1 almamız lazım. Bunu kendimize hedef belirledik. Ziyaret edilmeyen ev, sıkılmayan el, girmediğimiz gönül bırakmayacağız. Artık tecrübeliyiz, 16 yıllık bir parti geçmişimiz var. Tecrübelerimizi sahaya yansıtacağız ve bunun sonucunda da ipi göğüsleyen, hedeflerine ulaşan, 2019'da 3 seçimi de kazanarak sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olan bir kadın kolları olarak da 2019'dan sonra biraz dinleneceğiz.
Tek liste ile yapılan kongrede mevcut başkan Semiha Ekinci yeniden seçildi..