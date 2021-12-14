Şişli Emniyet Müdürlüğü'nden "Benim Hayalim Benim Polisim" projesi

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü koordinesinde, 14-18 yaş arası engelli çocuklara yönelik "Benim Hayalim Benim Polisim" projesi kapsamındaki resim sergisi açıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ÇOGEP(Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) kapsamında "Benim Hayalim Benim Polisim" projesi gerçekleştirildi. Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu'nda gerçekleştirilen proje ile 14-18 yaş grubundaki engeli çocukların hayallerindeki polisi yakından tanımalarını, hayattaki engelleri ortadan kaldırmalarını, görsel ve sanatsal konularda gelişmelerini, hayata adaptasyonlarını kolaylaştırmalarını, bilinçlenmeleri sağlandı.

"ENGELLİ BİREYLERİMİZİN EĞİTİMİN HER ALANINDAN FAYDALANMASI SAĞLANMALIDIR"

RESİM SERGİSİ AÇILDI

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere hediyeler verildi. Engelli çocuklar tarafından yapılan Resim Sergisi açıldı. Çocukların hep birlikte yaptığı bir resim emniyete hediye edildi. Hep birlikte fotoğraf çekilmesiyle program sona erdi.